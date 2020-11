Testovanie na školách má byť podľa Únie miest Slovenska povinné, inak nebude mať zmysel

Únia miest Slovenska (ÚMS) je po dnešnom rokovaní s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a po online rokovaní s členskými mestami pripravená podporiť testovanie na základných školách, ktorých zriaďovateľmi je územná samospráva.

Projekt môže byť úspešný

ÚMS je však presvedčená, že ak má byť tento projekt úspešný a zmysluplný, musí byť testovanie povinné. Po rozhodnutí odborníkov sa testovanie bude týkať len pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, rodičov a žiakov 2. stupňa. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.

ÚMS preto od štátu očakáva, že dorieši legislatívny zámer povinnosti tohto testovania. V opačnom prípade, aj podľa odborníkov, nebude mať všetko úsilie žiaden zmysel. Dotiahnutie tohto bodu by sa malo uskutočniť na piatkovom stretnutí ÚMS s MŠVVaŠ SR a so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Mestá veria, že za splnenia tejto podmienky spolu so zodpovednou spoluprácou všetkých partnerov dokážu náročný projekt zvládnuť.

Mestá urobia maximum

„Zámer tohto projektu je dostať deti do škôl ešte pred Vianocami a na tom nám všetkým prioritne záleží. Mnohí z nás sú rodičmi a sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby sa naše deti vrátili späť do vzdelávacieho procesu. A to za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných pravidiel, o ktorých rozhodujú odborníci,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.

Mestá urobia maximum, aby sa projekt testovania na základných školách podaril úspešne a bezpečne zrealizovať za jasných pravidiel. „Mestá sú preto pripravené zabezpečiť administratívny a zdravotnícky personál a s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyberú vhodné priestory pre testovanie. Štát zabezpečí testy, certifikáty, ochranné prostriedky a financovanie administratívneho a zdravotníckeho personálu,“ uzavrela ÚMS.