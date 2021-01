Testovanie žiakov kloktaním môže štát vyjsť až na 22 miliónov eur, ministerstvo môže začať s obstarávaním

Celkové náklady na pretestovanie základných škôl (ZŠ) metódou kloktania sa môžu „vyšplhať“ na 22 miliónov eur.

Vyplýva to z Návrhu prípravy realizácie testovania na školách na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom PCR testu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Len druhý stupeň a učitelia

Návrh do kabinetu predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré má na základe jeho schválenia možnosť obstarať služby otestovania kloktaním. Testovanie škôl by sa týkalo žiakov druhého stupňa a učiteľov základných škôl vo všetkých krajoch. Na tri kolá by školy potrebovali zaistiť 1 020 000 testovacích kitov.

Ako priblížilo ministerstvo, do celkových nákladov, ktoré sa môžu pohybovať v rozpätí od 20 miliónov po 22,4 milióna eur, je zarátaná distribúcia testovacích kitov, zber, vyhodnotenie pri možnom poolovaní ôsmich až desiatich vzoriek. Zarátané sú aj potreby opätovného individuálneho vyhodnotenia spolu s oznámením výsledkov.

Zapojilo sa sedem spoločností

Ministerstvo vzhľadom na úspešné pilotné overovanie 12. a 13. decembra 2020 pristúpilo 18. decembra minulého roku k prípravným trhovým konzultáciám. Vďaka nim chcelo zistiť možnosti obstarávania testovania kloktaním.

Podľa informácií rezortu sa do konzultácií zapojilo sedem spoločností, z toho šesť malo sídlo na Slovensku a jedna v Českej republike. Rezort dodal, že na základe ich odpovedí a po konzultácií s odborníkmi z rezortu zdravotníctva pripravilo následne ministerstvo školstva návrh na zákazku na testovanie.