Ministerstvo neplánuje otestovať všetkých učiteľov na Covid-19, podľa Gröhlinga to nie je možné

Ministerstvo školstva nechystá komplexné testovanie na Covid-19 učiteľov v materských a základných školách, na ktorých sa od pondelka 1. júna opätovne rozbehne výučba.

Ako počas piatkovej návštevy Prešova uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), otestovať kompletne všetkých učiteľov nie je možné.

„Pretože následne budeme musieť testovať rodičov a žiakov a ten test je v danom okamihu a daného dňa, takže na druhý deň tá situácia už môže byť úplne iná. My sme nastavili na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR podmienky, aby sme absolútne minimalizovali prenos a nákazu. Myslím si, že budúci týždeň to zvládneme,“ vyhlásil v tejto súvislosti minister školstva.

Rýchlotesty nákazu nepreukážu hodnoverne

Aj primátorka Prešova Andrea Turčanová si myslí, že rýchlotesty by pri ich 50-percentnej úspešnosti zrejme hodnoverne nepreukázali nákazu učiteľov.

„Tým, že sa merajú telesné teploty, že je zabezpečená hygiena, tak si myslím, že vo veľkej miere vieme tomu predchádzať. Akonáhle by bolo niekde podozrenie, tak samozrejme tých učiteľov dáme otestovať, ale myslím si, že vopred testovať všetkých učiteľov by akurát vyvolávalo trošku viac paniky, ktorá už nie je potrebná, lebo je jej dosť,“ skonštatovala primátorka.

Mesto od pondelka otvorí všetkých 31 materských a základných škôl. Ako dodala Turčanová, dezinfekčné prostriedky si nakupovali školy samostatne. Prispelo aj mesto a rozdávali sa tiež prostriedky zo Štátnych hmotných rezerv.

„Takže školy sú pripravené a zabezpečené,“ dodala Turčanová.

Meranie teploty aj dezinfekcia rúk

Prípravu na júnový návrat žiakov do tried si niektoré školy komplikujú aj vlastnými povinnosťami. Od rodičov napríklad žiadajú podpísaný súhlas so spracovávaním osobných údajov, aby si mohli robiť záznamy z merania teploty ich detí.

„Je to práca navyše. Odporúčacie usmernenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR a ministerstvo školstva sú dobré,“ vyhlásil Gröhling.

Ministerstvo školstva požaduje v usmernení o organizácii výchovy a vzdelávania v čase koronakrízy, aby školy zabezpečili ranné meranie teploty žiakov či dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy. Záznamy o vykonaní alebo splnení všetkých úkonov a opatrení, ktoré predpisy požadujú, by však boli pre školy administratívne neúnosné.

„Školy a ich pracovníci preto musia postupovať zodpovedne, aby zabezpečili ochranu žiakov a pracovníkov školy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ odporúča ministerstvo.

Žiaci si možno prídu po vysvedčenie

Minister školstva nevylúčil ani to, že po deťoch v materských a základných školách sa v tomto školskom roku vrátia do škôl aj študenti stredných škôl. Týkalo by sa to ale iba záveru školského roka a preberania vysvedčení.

Záležať to ale bude od aktuálnej situácie a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

„Nič nenaznačujem, ani nič nehovorím, ale tá situácia je pozitívna. Je dôležité, aby sme 1.6. otvorili školy a následne budeme sledovať, čo sa bude diať. Ale školský rok budeme reálne ukončovať v tom termíne, ako je stanovený,“ reagoval na otázku agentúry SITA minister školstva.

Bilingválne triedy na priemyselných školách

Zároveň vyzval rodičov a žiakov, aby sa v prípade, že ich prijali na viac stredných škôl rozhodli, na ktorú z nich v novom školskom roku nastúpia. Oznámiť to majú prostredníctvom centrálneho systému do 4. júna.

„Teraz je veľmi dôležité, aby sa každý rodič rozhodol pre jednu školu, aby sa ten čas veľmi nenaťahoval, aby sa uvoľnili miesta potom pre ostatných žiakov, lebo vieme, že v rámci tých prihlášok ich mohli podať na viacerých školách a mohlo sa stať, že ich naozaj prijali aj na dve školy,“ uviedol Gröhling, ktorý v Prešove hovoril aj o rozširovaní počtu hodín cudzích jazykov a otváraní bilingválnych tried na stredných priemyselných školách.

Jednou z takýchto škôl by mala byť Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove, ktorú dnes minister navštívil.

„Iniciatíva z našej strany bude, aby sme takýchto priemyselných škôl mali na Slovensku niekoľko. Niekde okolo piatich, aby sme mohli poskytovať bilingválne odborné vzdelávanie naprieč celým Slovenskom, ale nebolo to iba v určitých krajoch,“ dodal minister školstva. Spustenie výučby v týchto školách plánuje ministerstvo na začiatok školského roka 2021/22.