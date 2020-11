Tomáš obvinil vládnu koalíciu, že hanebným spôsobom v tajnosti ruší obedy zadarmo

Vládna koalícia ide zrušiť obedy zadarmo v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách pozmeňujúcim návrhom, ktorý podali koaliční poslanci počas rokovania parlamentného sociálneho výboru.

Na tlačovej besede na to upozornil nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš (Hlas-SD). „Robí to hanebným spôsobom, snaží sa ako keby celú túto operáciu utajiť, respektíve urobiť v tichosti,“ povedal. Vládna koalícia podľa neho nenabrala odvahu, aby riadne novelizovala príslušný zákon a predložila takýto návrh do parlamentu.

Upozornil na to, že po zrušení plošného dotovania obedov v materských a základných školách a zdvojnásobení daňového bonusu na deti do 15 rokov bude asi približne 47-tisíc detí, ktorých rodičia nebudú mať nárok na obedy zadarmo, ani na dvojnásobný daňový bonus na tieto deti. „Antisociálny vládny buldozér búra sociálne benefity naďalej,“ povedal Tomáš.

Obedy zadarmo v naturáliách

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) tvrdí, že vláda obedy zadarmo neruší. „Dokonca finančný príspevok na dieťa sa zvyšuje z 1,20 eura na 1,30 eura,“ povedal na tlačovej besede.

Počas leta podľa neho deti zo sociálne slabších pomerov budú dostávať obedy zadarmo v naturáliách, teda bude sa pre ne variť. „Rovnako deti, ktorých rodičia nemajú prácu, budú dostávať obed v naturáliách,“ povedal. Pracujúcim rodičom detí vo veku od 6 do 15 rokov sa podľa ministra práce zdvojnásobí daňový bonus na dieťa.

Zámer zrušiť plošné dotovanie obedov v materských a základných školách a namiesto toho zdvojnásobiť sumu daňového bonusu na dieťa až do veku 15 rokov oznámila vládna koalícia na tlačovej besede ešte v polovici júla tohto roka.

„Napravíme jednu vec a dáme ju na poriadok,“ povedal vtedy predseda strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Štátna dotácia na jeden obed

Legislatívny návrh na zrušenie obedov „zadarmo“ pre všetky deti od začiatku budúceho roka predložil minister Krajniak do pripomienkového konania koncom augusta tohto roka.

Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku budúceho roka sa majú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Štátna dotácia na jeden obed sa má pritom zvýšiť o 10 centov na 1,30 eura. Touto sumou sa má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.

Na konci septembra tohto roka mala o tomto návrhu rokovať aj vláda, nakoniec však toto opatrenie z rokovania vypustila. „Úprava dotácie na stravu bola vyňatá zo schváleného materiálu a bude riešená v súvislosti s pripravovanou pomocou pre rodiny vo forme daňového bonusu,“ informovala hovorkyňa ministra práce a sociálnych vecí Eva Rovenská.

Návrh na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do 15 rokov je už súčasťou spoločnej správy k návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorú by mal parlament schváliť na najbližšej schôdzi.