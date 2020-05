Trnavské školy zisťujú, či majú rodičia záujem poslať dieťa do materskej alebo základnej školy

Školy v Trnave začali zisťovať záujem rodičov o umiestnenie detí do materských a základných škôl, ktoré môžu zriaďovatelia opäť otvoriť od 1. júna. Mesto Trnava chce mať podľa viceprimátorky Evy Nemčovskej informácie o počtoch škôlkarov a školákov k dispozícii do konca tohto týždňa.

V triede môže byť maximálne 20 žiakov

Nástup do školy je po prerušení vyučovania dobrovoľný, od 1. júna budú otvorené materské školy, prvých päť ročníkov základných škôl a školské kluby.

Všetky školy v Trnave boli z dôvodu prevencie proti šíreniu koronavírusu zatvorené už od 10. marca, štát pristúpil k celoplošnému zatváraniu škôl od 16. marca.

„Školy už začali oslovovať rodičov cez portál Edupage, prípadne emailom. Do piatku potrebujeme mať údaje o počte žiakov, ktorí sa do škôl vrátia, aby sme vedeli promptne zabezpečiť chod škôl, školských klubov aj jedální,“ povedala viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. V materskej škole môže byť v triede maximálne 15 detí, v základnej škole 20 žiakov.

Prísne hygienické opatrenia

Prednosť pri umiestňovaní do škôl budú mať deti rodičov z tzv. prvej línie v boji proti koronavírusu, teda zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru, deti pedagogických pracovníkov a taktiež deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a tie, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Otvorenie škôl od 1. júna budú sprevádzať prísne hygienické a ochranné opatrenia. Ministerstvo školstva v tejto súvislosti oznámilo, že chce pomôcť zriaďovateľom pri zabezpečení týchto opatrení v školách.

„Budeme sa snažiť, aby sme školám, učiteľom, rodičom aj žiakom uľahčili prechod naspäť do škôl. Verím, že tak ako sme spoločne zvládli cestu z tried do online sveta, zvládneme aj cestu naspäť,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).