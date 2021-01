Uchádzači o štúdium v Rusku a Číne môžu podávať žiadosti o štipendium elektronicky

Záujemcovia o štúdium v Rusku a Číne môžu podávať žiadosti o štipendium. Informoval o tom Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA).

Oprávnení uchádzači by mali svoje žiadosti podať elektronicky cez portál SAIA, a to pre Rusko do 9. februára a pre Čínu do 11. februára.

O pobyty sa môžu uchádzať slovenskí stredoškoláci, vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia či vedeckí pracovníci. Možnosť štúdia v uvedených krajinách za stanovených podmienok vyplýva z medzivládnych dohôd.

Kurz aj celé štúdium

V Rusku sa môžu záujemcovia uchádzať nielen o celé bakalárske či magisterské štúdium, ale aj o celé štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo.

Prihlásiť sa však môžu aj na mesačný letný kurz ruského jazyka či na dvojmesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia. Prihlášku môžu poslať aj na päťmesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia a jeden až desaťmesačný výskumný pobyt.

Ako priblížil Chlup, ruská strana poskytuje štipendistovi bezplatné štúdium a v prípade celého bakalárskeho a magisterského štúdia aj 900 rubľov na mesiac. Slovensko prepláca cestovné výdavky na cestu na miesto pobytu a späť a poskytuje príplatok k štipendiu od 132 do 146 eur na mesiac.

Študijný aj výskumný pobyt

Záujemcovia o štúdium v Číne sa môžu prihlásiť na ročný študijný alebo výskumný pobyt. Chlup dodáva, že v prípade schválenia žiadosti o štipendium v danej krajine štipendista neplatí školné, poplatky za ubytovanie či za základné študijné materiály.

Získa však štipendium 800 až 2 000 jüanov na mesiac. Slovensko úspešnému žiadateľovi uhradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť a poskytne nu aj príplatok k štipendiu 88 až 176 eur na mesiac.

Na stránke SAIA môžu nájsť študenti informácie aj o štipendiách, ktoré agentúra neadministruje. Ide napríklad o program čínskej vlády pre študentov z Európskej únie, ktorý bude mať uzávierku 5. marca. Žiadosti v rámci tohto programu sa podávajú čínskemu veľvyslanectvu v Belgicku.