Učiteľ Slovenska by mal byť podľa detí spravodlivý a učiť zážitkovo. Ak taký ste, môžete získať cenu

Učiteľ Slovenska by mal byť spravodlivý a učiť zážitkovo, myslia si deti. Učiteľa Slovenska možno nominovať do 6. novembra, a to prostredníctvom internetového formulára. Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica organizuje piaty ročník ocenenia.

Inštitút sa pri tejto príležitosti pýtal detí i študentov, ako si predstavujú ideálneho učiteľa či učiteľku. Väčšina z nich sa v nereprezentatívnom prieskume zhodla na tom, že by mal byť kreatívny, inšpirovať, mať zmysel pre humor, ale i rešpektovať. V tlačovej správe o tom informoval Komenského inštitút CEEV Živica.

Zaslúžia si poďakovanie

„Každá učiteľka či učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému, si zaslúži poďakovanie za svoju prácu. Spoločnosť potrebuje vnímať výnimočných pedagógov a ich prínos, a pedagogická verejnosť zas potrebuje pozitívne vzory. Preto sa už päť rokov po sebe pripájame k celosvetovej iniciatíve The Global Teacher Prize a spolu s ďalšími viac ako 40 krajinami sveta organizujeme toto národné ocenenie,” povedala projektová manažérka Komenského inštitútu, ktorý ocenenie zaštiťuje, Zuzana Labašová.

Doplnila, že vedia, že naši pedagógovia môžu konkurovať najlepším vo svete, no málo sa o tom hovorí a ich cieľom je zmeniť to.

Uznanie od odborníkov

Aj minuloročná ocenená Alexandra Hučeková si dobrého pedagóga predstavuje podobne ako deti. Mal by stelesňovať ľudskosť, empatiu, humor i prirodzenosť. Okrem toho by mal byť svedomitý, kreatívny a mať chuť vzdelávať sa a hľadať spôsoby, ako u detí vytvárať pozitívny vzťah k učeniu i samotnému vzdelávaniu.

„Ocenenie Učiteľ Slovenska bolo a je pre mňa a mojich žiakov dôležité ako uznanie odborníkov, že spôsob, ako svoju prácu vykonávam, je správnou cestou. V širšom chápaní je dôležité, že ocenenými učiteľmi dostáva naša spoločnosť isté vzory, a verejnosť si tak môže lepšie vytvoriť obraz o dobrej škole, o dobrom vyučovaní a cez toto ocenenie môže ľahšie formulovať svoje očakávania a diskutovať o nich,“ vysvetlila Hučeková.