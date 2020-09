Učiteľ v Prešove má koronavírus, školu dočasne zatvorili a prešli na krízový scenár

Základná škola (ZŠ) Mirka Nešpora v Prešove je dočasne zatvorená. Dôvodom je, že u jedného z pedagogických zamestnancov potvrdili ochorenie COVID-19. Pracovníci školy, ktorí s ním prišli do kontaktu, dnes podstúpili testy na prítomnosť koronavírusu. Informoval o tom hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Pedagóg sa so žiakmi nestretol

Na ZŠ Mirka Nešpora 2, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, sa nevyučovalo počas piatka 4. septembra a všetci žiaci zostanú doma aj v pondelok 7. septembra. Riaditeľ školy vyhlásil na tieto dni riaditeľské voľno, keďže u jedného z pedagogických zamestnancov školy potvrdili ochorenie COVID-19.

„Tento zamestnanec o tom následne upovedomil riaditeľa školy. Po preverení celej situácie bolo zistené, že tento zamestnanec neprišiel do kontaktu s nikým zo žiakov. Na pracovisku sa nachádzal len v čase príprav nového školského roka a to od 24. do 28. augusta, pričom boli dodržané všetky predpísané bezpečnostné nariadenia,“ uviedol Tomek.

Vyučovanie podľa krízového scenára

Pracovníci školy, ktorí boli v kontakte s týmto zamestnancom, boli testovaní na prítomnosť koronavírusu a Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove im nariadil karanténu do pondelka 7. septembra. „Škola momentálne čaká na výsledky testovania a ďalšie pokyny a usmernenia z RÚVZ,“ dodal hovorca.

Vyučovací proces bude prebiehať podľa krízového scenára a usmernenia, ktoré má škola pripravené. V pondelok budú žiakom pridelené úlohy cez edupage. „Rodičia boli o udelení riaditeľského voľna informovaní cez elektronické žiacke knižky, zároveň boli vyvesené oznamy na všetkých vstupoch do budovy. Potrebné informácie boli zverejnené na web stránke školy a zaslané prostredníctvom portálu EduPage všetkým zákonným zástupcom,“ informoval Tomek.

Základnú školu Mirka Nešpora 2 v Prešove navštevuje 496 žiakov. Škola má 63 zamestnancov.