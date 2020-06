Učitelia a žiaci by mohli chodiť do letnej školy, Gröhling vyčlenil na projekt pol milióna eur (video)

Ministerstvo školstva rozdelí na letné školy pol milióna eur. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Záujemcovia môžu požiadať o peniaze na obdobie jedného až troch týždňov, konkrétne na posledné tri augustové týždne od 10. do 28. augusta. Každý žiadateľ môže získať na letnú školu najviac 2 600 eur.

Projekt by mal vypracovať a zaslať ministerstvu najneskôr do 26. júna. Projekty budú následne vyhodnotené do 10. júla. Vyučovanie v rámci letnej školy by malo prebiehať od pondelka do piatka. Pre školy, žiakov aj učiteľov budú dobrovoľné.