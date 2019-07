Učitelia by uvítali vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností, získali aj podporu ministerstva

Slovenským učiteľkám a učiteľom chýba vzájomná komunikácia a výmena skúseností. V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) chce preto ministerstvo školstva podporiť spoluprácu pedagógov a školských zariadení. Okrem iného chce na tento účel organizovať regionálne pedagogické konferencie.

Na spontánne aktivity učiteľov zamerané na výmenu pedagogických skúseností majú svoje priestory a elektronické prostriedky poskytnúť regionálne pracoviská MPC. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva školstva.

Intenzívnejšia výmena skúseností

Cieľom vytvorených sietí bude intenzívnejšia výmena skúseností medzi školami a učiteľmi rovnakých predmetov z rôznych škôl. Do pracovných skupín sa majú zapojiť riaditelia a zástupcovia škôl, učitelia a odborní zamestnanci, ktorí o to prejavia záujem.

„Vzájomnú komunikáciu medzi širšou učiteľskou komunitou považujem za veľmi dôležitú. V rámci školy sú jednou z inštitucionalizovaných foriem spolupráce takzvané predmetové komisie, v rámci ktorých sa združujú učitelia podobne zameraných predmetov. Zaoberajú sa organizáciou výučby svojich predmetov, školským vzdelávacím programom, organizáciou súťaží, prípravou na maturity a podobne. V praxi je však fungovanie predmetových komisií na školách rôzne – od čisto formálnych až po veľmi funkčné a hodnotné stretnutia, vďaka ktorým sa môže výchovno-vzdelávací proces zlepšovať a napredovať,“ povedal pre agentúru SITA učiteľ Ivan Stodola.

Učitelia by podľa neho mali v rámci predmetových komisií navzájom navštevovať svoje hodiny a poskytovať si spätnú väzbu. „Niektorým učiteľom sa výborne osvedčilo, keď boli na hodine dvaja a učili spoločne, dopĺňali sa, prípadne dokonca navzájom polemizovali,“ vraví.

Poznatky z praxe

Pedagógovia z rôznych škôl sa dnes stretávajú hlavne na školeniach, súťažiach, prípadne v maturitných komisiách. Tie však majú svoj špecifický účel, a neslúžia vyslovene na výmenu skúseností alebo vyučovacích metód, podotýka Stodola. Intenzívnejšiu komunikáciu medzi učiteľmi podobne zameraných škôl alebo predmetov by považoval za veľmi prínosnú.

„Aj samotný učiteľ si oveľa viac ako z teoretických prednášok a literatúry odnesie z toho, keď vidí svojho kolegu priamo pri výučbe – ako používa svoje metódy v praxi, v interakcii so žiakmi. Učitelia by mali mať pravidelnú možnosť navštíviť kvalitných kolegov so zaujímavými metódami na iných školách a zúčastniť sa ukážkových hodín s ich následnou analýzou. Osobne som mal možnosť navštíviť kolegov dejepisárov na partnerských školách v Prahe a vo Viedni. Najprv sme pozorovali ich výučbu v triede so žiakmi, nasledovali workshopy a spoločné diskusie medzi kolegami. Bolo to veľmi inšpiratívne a veľa sme si z toho odniesli. Je treba uvažovať aj o aktívnej medzinárodnej spolupráci učiteľov,“ myslí si Stodola.

Zaujímavé metódy a materiály

Mnohí učitelia majú podľa neho veľmi zaujímavé metódy a materiály k niektorým témam, pričom ich prípravou strávili dlhé hodiny. Učitelia dnes zdieľajú svoje nápady a didaktické materiály aj na internetových platformách, ako sú www.zborovna.sk, alebo tiež na stránkach časopisov, ako je napríklad Dobrá škola.

Na skutočnosť, že slovenským učiteľom chýba vzájomná komunikácia, poukázala aj medzinárodná konferencia Európsky učiteľ 21. storočia. Začiatkom júla ju v Bratislave zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je rozpočtovou organizáciou ministerstva školstva.

MPC pre agentúru SITA uviedlo, že chce „vytvoriť online priestor na zverejňovanie a zdieľanie digitálneho edukačného obsahu, ktorý môžu využívať učitelia“.