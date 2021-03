Učitelia môžu pomôcť vylepšiť portál Viki, zadávanie a vyhľadávanie úloh bude jednoduchšie

Učitelia môžu posielať nápady na zlepšenia Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu Viki. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom statuse na sociálnej sieti, v ktorom zverejnilo aj link na dotazník pre učiteľov.

Nové prehľadné menu

Vzdelávací portál v súčasnosti obsahuje okrem tisícok vzdelávacích materiálov z matematiky, prírodovedných predmetov, finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, anglického jazyka a množstva odborných predmetov aj modelové hodiny EduTv. Ministerstvo tiež oznámilo, že v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom „premapovali“ obsah v Knižnici Viki do nového prehľadného menu. Zadávanie a vyhľadávanie úloh by tak malo byť pre pedagógov prehľadnejšie.

Rezort uviedol, že plánuje obohatiť knižnicu Viki o nový vzdelávací obsah. „Oslovujeme pedagógov z praxe, aby sa zapojili do verejného prieskumu trhu a vyjadrili svoj názor na chýbajúci digitálny obsah a preferované predmety, ktoré by uvítali v knižnici Viki,“ priblížil. Zároveň doplnil, že sa spolieha aj na príklady dobrej praxe a efektívneho využitia navrhovaných edukačných zdrojov.

Za prvý rok ušetria pol milióna eur

Minulý rok v decembri ministerstvo školstva doriešilo otázku portálu na dištančné vzdelávanie, na ktorom malo vtedy účet viac ako 38-tisíc učiteľov. V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách rezort sfunkčnil vzdelávaciu platformu Viki, ktorá mala učiteľom uľahčiť využívanie digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe na diaľku. V spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) sa zároveň podarilo odstrániť takzvaný vendor lock, čo umožnilo zníženie prevádzkových nákladov a transparentnú súťaž pri fungovaní platformy do budúcnosti.

„Odstránenie takzvaných vendor lock (výhradných autorských práv), ktoré ministerstvo zdedilo po predchádzajúcich vedeniach, umožní zásadné zníženie prevádzkových nákladov (zo súčasných 92 070 eur bez DPH na 48-tisíc eur bez DPH) a vysúťaženie nového prevádzkovateľa, ktorý bude portál prevádzkovať za čo najefektívnejších podmienok. Len za prvý rok tak bude celková úspora predstavovať 528 840 eur DPH,“ priblížil vtedy rezort školstva.