Učitelia nechcú byť rukojemníkmi Matovičovho a Sulíkovho sporu, odborári majú preto v pláne protest aj štrajk

Učitelia nechcú byť rukojemníkmi v spore medzi ministrom financií SR Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom (SaS). Povedal to v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

V relácii tiež uviedol, že ak sa s vládou nedohodnú na zvyšovaní platov učiteľov, tak 15. júna chystajú v Bratislave učiteľský protest a následne by od septembra spustili štrajk. Ondek podotkol, že scenár štrajku majú pripravený.

Exministri nikdy nešli protestovať

„V minulosti sme mali konštruktívne, ale tvrdé rozhovory s bývalým ministrom financií aj predsedom vlády a nikdy to nevyšlo tak, že by išli protestovať. Aj bývalý minister školstva nám povedal, že musí ísť do rokovania s ministrom financií a chce to presadiť. My sme mu na to povedali, dobre pán minister, my vám môžeme pomôcť tak, že urobíme protest,“ uviedol Ondek s tým, že vtedajší minister nenavrhol, že by išiel do protestu s nimi.

Šéf odborárov tak reagoval na vyjadrenia Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), ktorí uviedli, že by išli za zvýšenie platov učiteľov protestovať s odborármi. Ondek si však nemyslí, že by ministri nakoniec na protest prišli.

Ministerstvo nemá dostatok financií

Šéf odborárov si takisto nemyslí, že by Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR malo financie, ktoré by mohli vyčleniť na zvýšenie platov nielen pedagogických zamestnancov.

„Dokonca sa v tomto roku začiatkom januára objavil problém, že ten rozpočet je nižší, ako bol v predchádzajúcom roku. Nebolo dostatok finančných prostriedkov na normatívne financovanie, to znamená na bežné výdavky škôl – platy, prevádzku,“ poznamenal s tým, že pokles bol aj na vysokých školách.

Nakoniec sa podarilo vykryť chýbajúce peniaze, avšak podľa Ondeka je tu ďalší problém, ktorý spôsobuje aj inflácia.