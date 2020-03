Učitelia oslavujú svoj deň, pripomína si ho aj google

Deň učiteľov sa na Slovensku a v susednom Česku každoročne slávi 28. marca. Táto tradícia vznikla pred 65 rokmi v dnes už bývalom Československu. V roku 1955 vtedajšia vláda rozhodla, že dátum narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi Jana Amosa Komenského (1592 – 1670) sa stane dňom, keď si celá spoločnosť pripomenie a morálne ocení prácu všetkých učiteľov.

Sviatok slovenských a českých učiteľov si pripomína aj google, ktorý zmenil svoju úvodnú stránku.

Komenského vyjadrenia nestratili na platnosti

Ján Amos Komenský, ktorý bol počas svojho života v úzkom kontakte so Slovenskom a jeho vtedajšími vzdelancami, sa svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky a v mnohom predstihol svoju dobu.

Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery, a vypracoval systém pedagogiky ako vedy. S Komenského vyjadreniami a princípmi ako „opakovanie je matkou múdrosti“ či „škola hrou“ sa stretávame dodnes a nestratili nič na svojej platnosti. Vďaka jeho vo vtedajšej dobe revolučným názorom sa Komenský zvykne nazývať aj „učiteľom národov“.

Na konci minulého storočia v roku 1994 organizácia UNESCO vyhlásila za Svetový deň učiteľov (World Teachers‘ Day) 5. október. Dátum, ktorý ma pripomínať prijatie Charty učiteľov, súboru odporúčaní, ktoré by mali zabezpečiť všetky členské štáty OSN. Charta učiteľov sa považuje za jeden z prvých pokusov zadefinovať postavenie učiteľov a základné princípy v oblasti pedagogiky. Jej signatári ju podpísali práve 5. októbra 1966 v Paríži.

Dôležitý prínos pedagógov

Svetový deň učiteľov by podľa UNESCO mal byť v istom zmysle tiež svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese je pre rozvoj spoločnosti dôležitý. Práve preto by to mala každá spoločnosť pochopiť a učiteľov uznať a doceniť.

V povedomí slovenskej verejnosti však napriek zavedeniu nového Svetového dňa učiteľov naďalej oveľa viac rezonovala tradícia z obdobia spoločného štátu Čechov a Slovákov, a najmä od prelomu tisícročí sa na Slovensku za primárny sviatok učiteľov považuje deň narodenia Jana Amosa Komenského 28. marec.