Aké sú možnosti vzdelávania učiteľov počas leta? Prihlásiť sa môžu do online kurzov či letných škôl

Učitelia sa počas leta môžu vzdelávať v rámci online kurzov či letných škôl. Ako informuje na svojej stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, cez leto si Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pripravilo viacero podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Mimovládna organizácia Komenského inštitút napríklad plánuje pre učiteľov zorganizovať tri letné vzdelávacie tábory.

Kurzy MPC formou webinárov

Kurzy MPC sa zameriavajú aj na osobnostný rozvoj učiteľov či prevenciu negatívnych prejavov a riešenia výchovných problémov v školách.

Pri zostavovaní letnej ponuky vychádzali organizátori z podnetov a požiadaviek pedagógov, ktoré vzišli z osobných stretnutí, konzultácií a diskusií na učiteľských fórach. V rámci letnej ponuky plánujú, aj pre pozitívnu spätnú väzbu od účastníkov uskutočnených podujatí, pokračovať formou webinárov.

Zároveň chcú ponúkať adekvátne možnosti či prezenčné stretnutia a vzdelávanie školských kolektívov priamo v školách a školských zariadeniach.

Záujemcovia sa už môžu prihlasovať

Ako priblížilo ministerstvo, obsahovo je ponuka vzdelávacích podujatí rozčlenená na sedem okruhov.

„Niektoré podujatia ponúkame vo viacnásobnom opakovaní v súvislosti s už prejaveným záujmom a požiadavkami pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Anotácia k podujatiu obsahuje vždy aj informáciu o výsledkoch a výstupoch z podujatia, ako aj o očakávanej miere zapojenia sa účastníkov,“ vysvetľuje rezort.

Dodáva, že podľa záujmu a kapacitných možností bude MPC v júli a auguste ponuku podujatí aktualizovať a dopĺňať. Záujemcovia sa môžu prihlasovať cez stránku CIS MPC www.mpc-edu.sk/verejne-podujatia.

Tri termíny letných škôl

Ako informuje na svojej stránke Komenského inštitút, v rámci letných škôl budú môcť pedagógovia najmä nadväzovať kontakty. Prvá termín je naplánovaný od 12. do 16. júla v obci Huty. Učitelia sa dozvedia viac o zážitkovej pedagogike či vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Učiteľom matematiky je venovaný druhý letný tábor v obci Huty, konať sa má od 16. do 18. júla. Ten priblíži skúsenosti vo vyučovaní matematiky s učením Hejného metódou.

Posledný letný kurz sa uskutoční vo vzdelávacom centre Zaježová od 20. do 24. júla. Priblížiť by mal to, ako do bežného vyučovania zaradiť výučbu vonku či ako dávať motivujúcu spätnú väzbu. Prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacít.