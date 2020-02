Učitelia zo ZŠ Hurbanova v Martine po protestoch a štrajku proti riaditeľke stiahli svoje výpovede

Tridsiatka učiteľov Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova v Martine po necelom mesiaci stiahla svoje výpovede podané na protest proti vymenovaniu Evy Královancovej za riaditeľku školy. Pedagógovia tak urobili po pondelkovom stretnutí s primátorom mesta Jánom Dankom.

Bývalá poslankyňa mestského zastupiteľstva, ktorá je v riaditeľskej funkcii päť týždňov, zatiaľ neoznámila, ako s hromadným stiahnutím žiadostí o ukončenie pracovného pomeru naloží.

Otvorený list rodičov

Napätá situácia na najväčšej martinskej škole trvá už dva mesiace. Učitelia na protest proti víťazstvu Královancovej vo výberovom konaní na funkciu riaditeľku školy najprv spísali petíciu, po vianočných prázdninách 34 z nich podalo výpovede a neskôr vstúpili aj do osemdňového štrajku, ktorý sa rozhodli po dohode s rodičmi ukončiť 28. januára.

O dva dni nato práve rodičia na rokovaní mestského zastupiteľstva predniesli otvorený list, v ktorom vyzvali primátora Danka na odvolanie riaditeľky a vypísanie nového konkurzu.

Počas rokovania zastupiteľstva bol primátor viackrát označený za jediného, kto vyhrotenú situáciu v škole môže vyriešiť. On sám namietal, že skôr riaditeľka a učitelia sú tí, ktorí sa spoločne môžu dopracovať k dohode. Priestor sa naskytol na spoločnom stretnutí v pondelok 3. februára.

„Stretol som sa s pani riaditeľkou Královancovou, zástupcami učiteľov ako aj zástupcami rodičov. Poprosil som všetky tri strany, aby konečne začali medzi sebou spolupracovať, požiadal som všetkých tých učiteľov, ktorí podali žiadosť o ukončenie pracovného pomeru, aby tieto žiadosti stiahli. Zároveň som poprosil aj pani riaditeľku o zhovievavosť, aby všetci tí, ktorí svoje výpovede stiahnu, mohli naďalej pracovať v tejto škole,“ priblížil priebeh stretnutia primátor Danko.

Kontrolujú výdavky školy

Nasledujúci deň pedagógovia, ktorým od 1. februára už začali plynúť výpovedné lehoty, svoje výpovede skutočne stiahli. „Svoje výpovede sme sa rozhodli odvolať z jediného dôvodu, a tým je presvedčenie, že orgány činné v trestnom konaní potvrdia to, na čo poukazujeme. V tejto chvíli musí ísť hrdosť bokom, nakoľko sme si vedomí, že proces dokazovania a posudzovania bude trvať zrejme dlhšie, ako je výpovedná doba zamestnancov. Do dnešného dňa sme nedostali možnosť zvoliť si nových členov Rady školy za pedagogických zamestnancov, nakoľko sa čaká na vyjadrenie ministerstva školstva v otázke práva zamestnancov, ktorým plynie výpovedná doba, voliť týchto členov. Z tohto dôvodu chceme zotrvať vo svojom zamestnaní, venovať sa výučbe detí a počkať na rozhodnutie, ktoré umožní realizáciu nových volieb riaditeľa školy,“ sprostredkovala stanovisko pedagógov Lucie Hončová.

Agentúra SITA oslovila s prosbou o stanovisko aj novú riaditeľku školy, napriek prísľubu z jej strany sa však reakciu na stiahnutie výpovedí nepodarilo získať. Podľa zverejnenej zápisnice zo stretnutia bude mať Královancová záujem riešiť všetky potenciálne stiahnutia výpovedí individuálne, ale nevie zaručiť, že bude súhlasiť so stiahnutím všetkých.

V škole aktuálne vykonáva hlavný kontrolór v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva kontrolu zameranú na dodržanie zákonov pri zmene správcu informačného systému. Hlavný kontrolór by zároveň mal skontrolovať aj oprávnenosť výdavkov školy na právne služby, ktoré si Královancová zmluvne objednala u jednej z martinských advokátiek. Správu o kontrole by hlavný kontrolór mal predložiť do 12. februára.