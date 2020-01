Učitelia ZŠ Hurbanova v Martine štrajkujú, žiadajú splnenie štyroch podmienok

Viac ako tridsať zamestnancov Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova vo štvrtok vstúpilo do štrajku. Učitelia nespokojní s výsledkom výberového konania na post riaditeľa školy si chcú takýmto spôsobom vynútiť odvolanie riaditeľky Evy Královancovej a zároveň vyhlásenie nového konkurzu.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová, martinská radnica situáciu v škole priebežne monitoruje, pričom podľa jej slov vzdelávací proces funguje bez obmedzení.

Vyhrala o jeden hlas

Na výsledok decembrového konkurzu na riaditeľa ZŠ s MŠ Hurbanova, v ktorom Eva Královancová zdolala dlhoročnú zástupkyňu školy Renátu Mračkovú o jeden hlas, reagovalo 34 zamestnancov školy podaním výpovede.

Dominujú medzi nimi učitelia základnej školy a výpovedné lehoty im začnú plynúť 1. februára.

Dnes nespokojní zamestnanci v tlaku na vedenie mesta pritvrdili a vstúpili do štrajku. „Do štrajku sa zapájajú nielen ľudia, ktorí podali výpovede, ale aj ďalší učitelia. Navyše k nim treba prirátať tých učiteľov, ktorí podali výpovede, ale sú momentálne práceneschopní, a tak učiť v triedach nebudú,“ uviedla v stredu pred protestným zhromaždením pre agentúru SITA pedagogička Martina Pavlíková.

Královancovú nechcú za riaditeľku

Štrajkujúci učitelia ZŠ s MŠ Hurbanova sformulovali svoje požiadavky do štyroch bodov. V prvom rade žiadajú odvolanie riaditeľky Královancovej z funkcie a vyhlásenie nového výberového konania. Tomu by mali predchádzať doplňovacie voľby do rady školy, keďže dvom svojim zástupcom pedagógovia vyslovili nedôveru.

Podľa hovorkyne martinskej radnice Zuzany Kalmanovej je prioritou mesta garantovať, aby vzdelávací proces fungoval v súlade s platnou legislatívou.

„Mesto Martin ako zriaďovateľ každý deň monitoruje prostredníctvom kompetentných zamestnancov situáciu na základnej škole. Na pondelkovom stretnutí zástupcov mesta nespokojní zamestnanci informovali o plánovanom štrajku, čo mesto zobralo na vedomie. Na základe dnešných zistení vzdelávací proces riadne prebieha bez akýchkoľvek obmedzení,“ priblížila Kalmanová stanovisko vedenia mesta Martin s tým, že ak dôjde k zmene súčasnej situácie, mesto ju bude okamžite riešiť v súlade s platnou legislatívou.