Učiteľom a nepedagogickým zamestnancom došla trpezlivosť, pre nespokojnosť s platmi ohlásili protest v Bratislave

Orgány Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa rozhodli 15. júna uskutočniť v Bratislave protest za účelom zlepšenia pracovných podmienok.

Uviedli to vo svojom stanovisku na svojom webe, kde zároveň vyhlásili štrajkovú pohotovosť pre pretrvávajúcu nespokojnosť.

Všeobecné sľuby nestačia

Odborári žiadajú zvýšenie platov o desať percent pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) po stredajšom rokovaní vlády povedal, že ak školskí odborári budú protestovať za zvýšenie platov školstve, tak by išiel asi s nimi.

„Očakávame, že vláda SR čo najskôr prehodnotí svoj postoj k školstvu a nájde potrebné financie,“ uviedol v stanovisku zväzu jeho predseda Pavel Ondek.

Zároveň upozornil, že z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkými typom škôl a školským zariadeniam.

Preto by sa malo podľa zväzu pre vládu SR a poslancov Národnej rady SR stať školstvo reálnou prioritou a nestačí iba „programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve“.

Ministerstvo školstva žiadalo, aby boli platy nielen učiteľov zvýšené o desať percent, a nie iba o tri percentá, ako to navrhuje Úrad vlády SR. Vyplýva to z jeho zásadných pripomienok k nariadeniu vlády, ktoré Úrad vlády SR predložil do pripomienkového konania.

Zvyšovanie platov o 10 percent

Zvýšenie platu by sa malo týkať pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

Podobnú pripomienku predložil aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý tiež požaduje, aby sa platy verejných zamestnancov zvýšili o desať percent. Gröhling porokovaní tiež uviedol, že by uprednostnil financie na zvýšenie platov v školstve než na voľnočasové poukazy.

Zároveň doplnil, že je potrebné sa postarať o základ, a teda dôstojné platy učiteľov a financie na chod škôl. Minister pripomenul, že od minulého roka opakovane žiada Ministerstvo financií SR o peniaze na zvýšenie platov učiteľov.