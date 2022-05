Učiteľom musíme zvýšiť platy, inak nebude mať kto učiť. Matovičove voľnočasové poukazy sú to posledné, čo školstvo potrebuje (video)

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vníma trojpercentné navýšenie platov učiteľov za nedostatočné. Už tento rok bude mať Slovensko podľa neho problém s viac ako tisíc pozíciami, ktoré nebude vedieť rezort obsadiť pre nedostatočný záujem o oblasť školstva.

Najviac chýbajú učitelia fyziky, matematiky, chémie, informatiky či cudzích jazykov. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

V školstve už nebude chcieť nikto pracovať

„Dlhodobo hovoríme o troch podmienkach, ktoré sme deklarovali ako koaličné strany, a ktoré podporujú aj odborníci, a to je zvyšovanie platov učiteľov. V rámci kolektívnej zmluvy, ktorá bola dohodnutá, je teraz na úrovni iba troch percent. Tá požiadavka je dlhodobo na úrovni desiatich percent minimálne, aby sme tak vedeli prilákať aj nových učiteľov,“ uviedol Gröhling.

Druhou požiadavkou je podľa šéfa rezortu školstva investovanie do škôl cez príspevok na jednotlivých žiakov. „Tento príspevok je v rámci prevádzkového normatívu, teda to, čo škola opravuje a používa na okná, lavice a svoje havárie. Príspevok sa už 12 rokov nezvyšoval, respektíve sa znižuje,“ dodal minister. Preto je jeho cieľom, aby sa prioritne našli finančné zdroje tak, aby sa investovali priamo do školstva.

„Keď budeme mať vyriešený tento hlavný čas detí, potom sa môžeme venovať voľnočasovým poukazom. Tam si tiež vieme predstaviť isté smerovanie. Nemusia byť tie poukazy napríklad také široké,“ podčiarkol Gröhling. Na voľnočasové poukazy v rámci návrhu malo byť vyčlenených viac ako pol miliardy eur.

10-percentné navyšovanie platov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadalo, aby boli platy nielen učiteľov zvýšené o desať percent, a nie iba o tri percentá, ako to navrhuje Úrad vlády SR.

Zvýšenie platu by sa malo týkať pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov.

Podobnú pripomienku predložil aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý tiež požaduje, aby sa platy verejných zamestnancov zvýšili o desať percent.

Zároveň Gröhling uviedol, že by uprednostnil financie na zvýšenie platov v školstve než na voľnočasové poukazy. Zároveň doplnil, že je potrebné sa postarať o základ, a teda dôstojné platy učiteľov a financie na chod škôl.

Minister pripomenul, že od minulého roka opakovane žiada Ministerstvo financií SR o peniaze na zvýšenie platov učiteľov.