Učiteľov základných škôl chcú zaškoliť, aby mohli deti vzdelávať v oblasti verejných nákupov

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák považuje za dôležité, aby štát kládol dôraz na vzdelávanie detí a učiteľom čo najviac pomáhal prekonávať problémy, ktoré vo vzdelávacom procese spôsobila pandémia.

Práve v Deň učiteľov preto adresuje výzvu všetkým učiteľom základných škôl, aby sa prihlásili na online školenia o verejných nákupoch, ktoré úrad pre pedagógov pripravil. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Pandémia prerušila vzdelávaciu aktivitu ÚVO

Hlivák uviedol, že úrad pred viac ako dvomi rokmi spustil pre žiakov špecifickú vzdelávaciu aktivitu, ktorá sa týka verejných nákupov.

„Počas dvoch rokov sme obchodili každý kraj a na tamojších základných školách sme v tejto téme detí vzdelávali. Robili sme to hravou formou, interaktívnou hrou, na ktorú boli pozitívne ohlasy. Pandémia však aj nám urobila škrt cez rozpočet a ani my nemôžeme chodiť na základné školy osobne. Do online priestoru sme sa však presunuli aj my a v dnešný deň, ktorý by mal mať viac pozornosti v našej spoločnosti, vyzývam všetkých učiteľov základných škôl, aby sa prihlásili na naše online školenia, vysvetlíme im celú interaktívnu hru, aby deti nestagnovali a mohli sa vzdelávať aj v tejto dôležitej oblasti,“ doplnil. .

Zverejnili metodiku o verejných nákupoch

Interaktívna aktivita pre žiakov základných škôl, ktorú spustil úrad v roku 2018, sa vďaka spolupráci s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslavou Hapalovou stala súčasťou dobrovoľných učebných osnov pre základné školy.

Hlivák dodal, že na webe ŠPÚ je zverejnená metodika o verejných nákupoch určená učiteľom základných škôl.

„Keďže som si vedomý toho, že téma nakupovania za verejné peniaze je špecifická a vyžaduje si osobitý prístup, s radosťou túto našu metodiku dôsledne vysvetlíme a v tejto téme vzdeláme všetkých učiteľov, ktorí o to požiadajú. Myslím si, že naša spoločnosť potrebuje, aby sme vychovávali čestných ľudí a k tomu je potrebné, aby sa učili aj podstate spravovania verejných peňazí,” uzavrel Hlivák.