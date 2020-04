Univerzita Komenského v Bratislave umožní študentom odubytovať sa po Veľkej noci z internátov

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave umožní študentom predčasne sa odubytovať z internátov po veľkonočných sviatkoch. Ako agentúru SITA informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK Martina Mášiková.

Odubytovanie sa uskutoční podľa presného časového harmonogramu a pri zachovaní mimoriadne striktných bezpečnostných opatrení.

Študentom, ktorí sa z rôznych dôvodov nebudú môcť odubytovať, si budú môcť nechať svoje veci na izbe. Univerzita im v tom prípade aj s ohľadom na náročnú sociálnu situáciu bude účtovať namiesto plnej sumy len symbolický poplatok.

Rúška a rukavice sú nutné

Mášiková približuje, že harmonogram odubytovania zabezpečí, aby každý deň na internáty prišiel len limitovaný počet študentov. Vysokoškoláci budú môcť vstúpiť len v rúškach a rukaviciach, v prípade potreby bude dostupná dezinfekcia. Dodáva, že vstup do areálu nebude umožnený osobám s príznakmi respiračného ochorenia.

„Každá osoba je povinná pri vstupe do areálu odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým deklaruje, že nemá vedomosť, že by v posledných 14-ich dňoch prišla do kontaktu s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie Covid-19. Všetky povrchy budú internáty pravidelne a intenzívne dezinfikovať,“ uviedla.

Rektor UK Marek Števček poznamenal, že univerzita pristupuje k situácii mimoriadne vážne a zodpovedne. Spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave 8. marca prerušili prezenčnú výučbu. Krátko nato uzavreli internáty. V súčasnosti prednášky aj skúšanie pokračujú dištančne.

„Mnohí naši študenti si však v izbách nechali študijné materiály či podklady k diplomovým prácam alebo budú chcieť po úspešných štátniciach nastúpiť do práce, preto im umožníme v prísnom režime mimoriadnych hygienických opatrení vyzdvihnúť si svoje osobné veci,“ priblížil.

Študenti pomáhajú v prvej línii

Univerzita vzhľadom na aktuálnu situáciu nepredpokladá obnovenie prezenčnej výučby do leta. Študenti oboch lekárskych fakúlt, farmaceutickej aj prírodovedeckej fakulty pomáhajú v prvej línii – vo vstupných filtroch, v lekárňach alebo pri testovaní vzoriek.

„V prípade potreby rozšírenia týchto opatrení budú títo študenti potrebovať ísť do svojich izieb a vyzdvihnúť si špeciálne oblečenie, ktoré sa často zhotovuje na mieru,“ uviedla Mášiková.

Školy sú momentálne zatvorené do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zaviedla sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti.