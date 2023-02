Univerzita Komenského vo viacerých oblastiach dosahuje výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou

Takmer štvrtina všetkých svetových výstupov slovenskej vedy pochádza z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Vyplýva to z periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktoré inicioval rezort školstva. UK sa okrem toho podieľala na medzinárodných výstupoch sedemnástimi percentami a jej podiel na významných medzinárodných výstupoch bol 17,5 percenta.

Kvalitný výskum

„Naša univerzita dosiahla výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou v neporovnateľných podmienkach,“ skonštatoval rektor UK Marek Števček. Viaceré odbory dosiahli dobré výsledky i napriek nedostatočnosti financovania a podpory od štátu. Hodnotenie ale potvrdilo i nízku úroveň pedagogických vied, ktorá má viacero príčin. Podľa Števčeka výsledky ukázali, že UK je vo viacerých oblastiach porovnateľná s vedecko-výskumnými inštitúciami v zahraničí.

„Nabúrali tiež mýtus, že kvalitný výskum na UK sa robí najmä v prírodných vedách. Nie je to pravda, aj spoločenské vedy dosiahli veľmi dobré hodnotenie,“ dodal. Univerzita o tom informovala v tlačovej správe.

Získala aj najlepšie hodnotenie

UK podala v 21 oblastiach dohromady 39 žiadostí o hodnotenie pracovísk. V ôsmich oblastiach získala najlepšie hodnotenie. Išlo o environmentalistické a ekologické vedy, fyzikálne vedy, klinické lekárske vedy, základné lekárske vedy, matematické vedy, politické vedy, sociológiu a sociálnu antropológiu, a taktiež aj o vedy o Zemi.

Jednotlivé odbory len ťažko možno porovnávať medzi sebou, keďže pre každý odbor boli stanovené iné kritériá, no možno urobiť porovnanie medzi jednotlivými slovenskými pracoviskami. Výsledky hodnotenia by mohli ovplyvniť i budúcoročné financovanie verejných vysokých škôl.

Odbory boli v rámci hodnotenia rozdelené do siedmich skupín a 28 oblastí. Hodnotené výstupy boli rozdelené do piatich kategórií, a to svetovej, významnej medzinárodnej, medzinárodnej, národnej, a tiež do kategórie nezaradené.

„Odborné komisie, zložené predovšetkým zo zahraničných expertov, hodnotili 308 žiadostí. Z nich 253 pochádzalo z vysokých škôl a 55 zo Slovenskej akadémie vied. Spolu hodnotili 10 036 vedcov, ktorí boli v období 2014 – 2019 zamestnaní na hodnotenej inštitúcii aspoň polovicu času,“ uviedla univerzita. Je to prvé hodnotenie tohto druhu na Slovensku, a hoci jestvujú výhrady voči jeho objektivite, UK skonštatovala, že patrí medzi najobjektívnejšie, aké boli na Slovensku realizované