Univerzity obviňujú Gröhlinga z okliešťovania akademickej slobody. Väčšia právomoc štátu je prirodzená, hovorí analytik

Ešte vlani na jeseň mal minister školstva Branislav Gröhling (SaS) predstaviť veľkú novelu vysokoškolského zákona. Poslanci o ňom mali následne hlasovať tento rok na jar. Dnes je už jasné, že z týchto plánov nič nebude.

Proti chystanej reforme sa za posledných pár dní postavilo viacero vysokých škôl. Koncom februára v súvislosti so zverejneným návrhom novely vyhlásil štrajkovú pohotovosť Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave.

Tento týždeň do „protestu proti politizácii verejných vysokých škôl“ vstúpila Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Pripojili sa aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), Slovenská technická univerzita (STU) či Prešovská univerzita v Prešove. K novele sa vyjadrilo viac ako desať ďalších vysokých škôl.

Štrajkovou pohotovosťou pohrozila ministerstvu aj Rada vysokých škôl (RVŠ) SR. Tá od vedenia rezortu dôrazne žiadala, aby vypracoval legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými zástupcami univerzít „v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády“.

V čom je problém

Ministerstvo oficiálne novinárom svoj návrh vyskoškolského zákona nepredstavilo. Jeho pracovnú verziu však zverejnila UK na svojom webe. Z nej vyplýva, že chce posilniť právomoci správnych rád univerzít, avšak na úkor akademických senátov škôl.

Navrhlo totiž, aby správna rada po zmene volila rektora, schvaľovala dekanov fakúlt a riešila aj rozpočet. Polovicu členov správnej rady by pritom nominoval šéf rezortu školstva. Zmeny by nastali aj vo vedení vedecko-pedagogických rád, ktoré by po novom viedli dekani.

Dnešné správne rady rozhodujú skôr o dlhodobejších cieľoch a minister do nej môže nominovať najviac šesť ľudí zo 14. Podľa RVŠ SR predstavená novela prehlbuje obmedzenie autonómie vysokých škôl.

Predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer hovorí, že reakciu zástupcov vysokých škôl chápe tak, že bránia svoje akademické slobody a autonómiu vysokých škôl. Riaditeľ INEKO Peter Goliaš ponúka aj iný pohľad.