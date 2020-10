V Bratislave zatvorila svoje brány ďalšia škôlka, koronavírus potvrdili i na základnej škole

Bratislavská Dúbravka zatvára Materskú školu (MŠ) Fedákova, dve deti mali pozitívny test na koronavírus. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

„Pre potvrdenie pozitívneho testu u dvoch detí materskej školy na koronavírus a v zmysle nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave od 5. do 10. októbra zatvárame Materskú školu Fedákova,“ uviedla mestská časť a dodala, že vedenie MŠ intenzívne komunikuje s RÚVZ a postupuje podľa manuálu ministerstva školstva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave nariadil prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu aj v ďalších zariadeniach. „Do 9. októbra je z dôvodu výskytu nového koronavírusu u žiačky prerušené vyučovanie v jednej triede na Základnej škole (ZŠ) v Šenkviciach. COVID-19 sa potvrdil u zamestnanca Súkromnej MŠ na Viedenskej ulici v Bratislave, bude zatvorená jedna trieda do 9. októbra,“ uviedol RÚVZ na sociálnej sieti.

Do 12. októbra je pre potvrdené ochorenie u učiteľa zatvorená aj Súkromná anglická škôlka Benjamín na Trnavskej v Pezinku. Do 11. októbra je z dôvodu karanténnych opatrení zatvorená celá MŠ na ulici SNP v Modre a do 10. októbra pre potvrdenie vírusu SARS-CoV-2 u zamestnanca v ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji sa nevyučuje v jednej triede.