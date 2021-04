V Košickom kraji sa podľa aktuálneho COVID semaforu môžu do tried vrátiť stredoškoláci v končiacich ročníkoch

Od pondelka 19. apríla sa podľa aktuálneho COVID semaforu vrátili do škôl žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa prezenčné vyučovanie obnovilo na 62 školách z celkového počtu 63.

Z celkového počtu 5 922 žiakov, ktorí mohli nastúpiť do škôl, túto možnosť využilo iba 57 percent. Znamená to, že denne bolo v školách v priemere 3 365 žiakov. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Najvyšší záujem

Najvyšší záujem o prezenčné vyučovanie je na stredných zdravotníckych školách, kde sa do škôl vrátilo 91 percent žiakov. Pre nich sú otvorené aj školské internáty.

„Jedným z dôvodov nízkeho počtu žiakov na prezenčnom vyučovaní je najmä to, že mnohí do škôl dochádzajú z iných miest a nemohli využiť ubytovanie na školských internátoch. Od budúceho týždňa sa však už obnoví prevádzka internátov pre žiakov končiacich ročníkov všetkých stredných škôl, preto veríme, že účasť na vyučovaní v škole sa zvýši,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Návrat ku dištančnému vzdelávaniu

Z dôvodu výskytu koronavírusu v priebehu tohto týždňa na dvoch stredných školách – SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a Obchodnej akadémii v Michalovciach, sa ich žiaci vrátili opäť na dištančné vzdelávanie.

SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho v Košiciach obnovila prezenčné vyučovanie iba jeden deň v týždni, nakoľko 90 percent jej žiakov je ubytovaných na školskom internáte, ktoré ešte tento týždeň ostali zatvorené.

Prezenčné vyučovanie obnovili pre všetky ročníky dve stredné zdravotnícke školy. Ďalšie dve zdravotnícke školy z dôvodu kapacitných možností realizujú prezenčnú formu pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov.

COVID automat

Od pondelka 26. apríla sa budú môcť otvoriť školy pre všetky ročníky v okrese Sobrance, ktorý je podľa COVID automatu ružovým okresom.

Dotkne sa to aj dvoch župných stredných škôl, a to Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach a Gymnázia Sobrance. V ostatných okresoch Košického kraja sa do škôl vrátia aj žiaci prvého až štvrtého ročníka osemročných gymnázií.