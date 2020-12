V školách postupne vypnú mailové služby, nahradia ich totiž novými

Školám postupne vypnú súčasné mailové služby, aby ich nahradili novými. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, migrácia mailových schránok do Microsoft Office 365 A1 by mala byť ukončená do stredy 16. decembra.

V tento deň školám rozpošlú heslá do nových schránok, ktoré budú môcť hneď používať.

Ministerstvo poznamenalo, že táto migrácia je nevyhnutná, aby sa mohli definitívne ukončiť zmluvy so spoločnosťou Slovak Telekom na služby projektu Infovek 2. Spoločnosť pri tom poskytuje mailové služby pre zhruba 1 600 škôl na Slovensku.

Postupné nabiehanie

„Chceli by sme upozorniť, že niektorým školám budú ešte postupne nabiehať staré e-maily z pôvodnej schránky. Celý pôvodný obsah by mal byť prístupný najneskôr do piatka 18. decembra 2020,“ priblížilo ministerstvo.

Dodalo, že v prípade problémov s prihlásením sa do novej schránky, môžu školy osloviť podporné pracovisko spoločnosti Slovak Telekom. S ďalšími otázkami či nejasnosťami sa môžu obrátiť na Centrum podpory používateľov Dátového centra rezortu školstva.

Ukončenie služieb

Ministerstvo vysvetlilo, že zrušením zmluvy na projekt Infovek 2 budú tiež pre školy ukončené webové a e-mailové služby pre školy.

Keďže tieto služby neboli súčasťou zmluvy o poskytnutí dátových služieb medzi ministerstvom a danou spoločnosťou, nebolo ich možné vyčleniť zo zmluvy a objednať na ďalšie obdobie. Služby budú ukončené k 31. decembru 2020.

„V danej situácii, ktorú nezapríčinilo ministerstvo školstva, sa rezort obracia na všetky školy s prosbou o trpezlivosť. Prihlasovacie údaje do novej schránky budú prioritne zaslané na adresy škôl, ktoré sa prihlásili v danom termíne do migrácie,“ uviedol rezort.