Väčšina stredných škôl otvorí brány v posledné dva júnové dni, ale iná situácia je v súkromných školách

Väčšina stredoškolákov sa do škôl vráti v posledné dva júnové dni. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA samosprávne kraje aj zástupcovia súkromných stredných škôl na Slovensku.

Z ankety, ktorú pre agentúru SITA pripravila Stella Hanzelová z Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS), vyplýva, že viaceré súkromné školy možnosť otvoriť od 22. júna nevyužijú.

Do ankety sa zapojilo deväť súkromných škôl. Tie, ktoré svoje brány otvoria skôr si urobili aj prieskum priebežného záujmu. Do lavíc sa tak podľa nich vráti zhruba polovica študentov.

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana v Skalici Dana Dorothea Mikulová v ankete uviedla, že školu neotvoria, pretože polovica študentov je ubytovaná v školskom internáte. Bolo by to tak pre školu neekonomické a neefektívne.

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku v Bratislave Milan Stropný uviedol, že školu neotvoria, lebo majú plnohodnotné dištančné online vzdelávanie a škola má celoslovenskú aj zahraničnú pôsobnosť.

Vyučovanie dištančnou formou

Práve pre ňu nezvažujú návrat študentov, pretože chcú zabrániť zvýšenému riziku nakazenia pri cestovaní. Ukončovanie roka sa u nich uskutoční online formou.

V tomto školskom roku Košický samosprávny kraj (KSK) neplánuje otvoriť svojich 64 župných stredných škôl. Na všetkých školách sa bude do konca júna konať vyučovanie dištančnou formou. KSK však 30. júna plánuje posilniť prímestskú autobusovú dopravu, a to v ranných a dopoludňajších časoch, keď budú žiaci dochádzať do škôl po vysvedčenie.

Školské učebnice odovzdajú študenti až na začiatku nového školského roka, v septembri. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ 73 stredných škôl odporučil riaditeľom otvoriť školy len na odovzdanie vysvedčení 30. júna. Žiaci si však vysvedčenie budú môcť prebrať aj v termínoch od 1. do 3. júla, respektíve po 24. auguste.

Daša Jeleňová z PSK uviedla, že župa nemala žiadnu informáciu a spätnú väzbu o tom, že by niektorá zo župných škôl mala otvoriť svoje brány na celý týždeň.

Vrátenie učebníc a rozlúčka so žiakmi

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) nechal rozhodnutie v rukách riaditeľov. Podľa hovorkyne ŽSK Martiny Remencovej, tí najlepšie vedia, aké majú možnosti a potreby do konca školského roka. Niektoré školy budú otvorené celý posledný týždeň avšak väčšina privíta študentov na posledné dva júnové dni, teda 29. a 30. júna.

Vysvetlila, že tento čas využijú najmä na vrátenie učebníc, odovzdanie vysvedčení a rozlúčku so žiakmi pred letnými prázdninami. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) poslal riaditeľom stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenie, v ktorom odporúča otvoriť školy len na odovzdanie kníh a vysvedčení, a to v pondelok 29. júna a v utorok 30. júna.

„Trenčiansky samosprávny kraj plánuje od pondelka 22. júna 2020 otvoriť všetky stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. O spôsobe vyučovania rozhoduje riaditeľ školy v súčinnosti s pedagogickou radou,“ uviedla Lenka Kukučková z Trenčianskej župy.

Hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman uviedla, že od pondelka 22. júna sa otvoria brány 18 škôl. V 31 školách sa vyučovanie uskutoční rôzne, žiaci budú môcť absolvovať individuálne konzultácie s učiteľmi či opraviť si známky.

Päť škôl ostane zatvorených. Trnavská župa pristúpi k otvoreniu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti iba v dňoch pondelok a utorok, teda 29. a 30. júna. Školy sa však otvoria na štyri hodiny a výhradne pre účely ukončenia prebiehajúceho školského roka.

Zrušili obmedzenia v počte žiakov

Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia Covid-19. Škôlky a prvý až piaty ročník základných škôl sa mohli otvoriť od 1. júna. Ministerstvo od 15. júna zrušilo obmedzenia v počte žiakov.

Pôvodný limit bol pre triedu v materskej škole stanovený na 15 a pre základnú školu na 20 detí. Zrušil sa tiež zákaz zmiešavania detí v triedach. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl sa do lavíc mali vrátiť 22. júna.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) predpokladá, že školy využijú tieto dni najmä na odovzdávanie vysvedčení, prípadne na odovzdanie učebníc a ukončenie ročníka.

Na Slovensku v školskom roku 2019/2020 podľa štatistík Centra vedecko-technických informácií fungovalo 334 štátnych a 77 súkromných a 19 cirkevných stredných odborných škôl.