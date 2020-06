Vedci zo zahraničia by mohli pomôcť slovenskej vede, stačí sa zapojiť do národného projektu

Slovenskí vedci pracujúci v zahraničí, ktorým nie je stav slovenskej vedy a výskumu ľahostajný, sa môžu zapojiť do národného projektu SK4ERA.

Ako pre agentúru SITA uviedla Eva Vašková z komunikačného oddelenia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR, ideálnym výstupom projektu by bolo vytvorenie živej a neustále aktualizovanej databázy, ktorá by sa však nelimitovala iba na prípravu podujatí či projektov.

Nástroj na uľahčenie komunikácie

Jakub Šimkovič z CVTI SR priblížil, že ako centrum majú ambíciu spájať iniciatívy slovenských vedcov v zahraničí a ponúkať nové formy obojstranne výhodnej spolupráce.

„CVTI SR chce k spolupráci osloviť združenia i jednotlivcov s cieľom vytvoriť nástroje na uľahčenie komunikácie Slovákov v zahraničí s domácim prostredím. Môže ísť o spoločnú prípravu podujatí, sprostredkovanie mentoringu, spoločnú prípravu projektov alebo ako možnosť hodnotiť či pripomienkovať projekty predovšetkým v rámci programov EÚ,“ konkretizoval Šimkovič.

Ako dodal, v prvej fáze plánuje projekt SK4ERA získať čo najdôkladnejší prehľad o slovenských vedcoch pôsobiacich v zahraničí. Osloviť chcú tiež všetkých, ktorým nie je stav slovenskej vedy a výskumu ľahostajný. Následne im predstavia možnosti toho, v čom im CVTI SR ako verejná inštitúcia môže pomôcť či byť užitočná.

Prehĺbenie vzájomnej spolupráce

Šimkovič uviedol, že projekt SK4ERA chce neustále získavať spätnú odozvu a prichádzať s novými nástrojmi na prehĺbenie spolupráce s verejným sektorom. Dodal, že centrum vníma viaceré štúdie, ktoré sa venovali aj príčinám odlevu mozgov či bariéram pre ich návrat.

Obracia sa preto na zahraničných autorov výziev na zlepšenie slovenskej vedy a výskumu a tiež na tých, ktorí o tom zatiaľ iba uvažujú. Prial by si, aby sa vďaka pomoci centra zviditeľnili.

Podľa Šimkoviča môžu začať praktickými krokmi a nadviazať tak spoluprácu s domovom, a to najmä prostredníctvom ich databázy Alumni. Na prihlásenie je potrebné vyplniť elektronický formulár.

Zlepšenie konkurencieschopnosti

Vašková poznamenala, že CVTI SR je pripravené uľahčiť, podporiť a propagovať dané interakcie. Tie by sa následne mohli pretvárať do ďalších projektov a iniciatív, ktoré by viedli k zlepšeniu konkurencieschopnosti domáceho prostredia. Do Alumni databázy SK4ERA majú nateraz možnosť registrovať sa jednotlivci.

Zámerom CVTI SR je však osloviť čo najširší okruh možných uchádzačov. Preto v minulosti k spolupráci oslovili aj organizácie Leaf a iniciatívy To dá rozum a Žijem vedu.