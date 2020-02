Vedenie STU sa na štrajk svojich zamestnancov pripravilo, tí štrajkovali hodinu

Vedenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave sa na štrajk svojich zamestnancov pripravilo. Uviedla to pre agentúru SITA Monika Karoliová, ktorá zastupuje dekana v komunikácií s médiami.

Vysvetlila, že o pripravovanom štrajku nemali dostatočné informácie, a preto vznikol na fakulte problém s náhradnými pedagógmi, ktorých pre štrajk zabezpečili.

V prvý deň sa do hodinového „Dobrého štrajku“ zapojilo 21 zamestnancov FIIT STU. Ako agentúru SITA informoval štrajkový výbor zamestnancov FIIT STU, týmto štrajkom chceli minimalizovať dopady na študentov.

Jeho rozsah a trvanie budú ešte prehodnocovať. Protestujúci študenti FIIT STU vnímajú štrajk pozitívne. Vysokoškoláci aj zamestnanci sú otvorení ďalším rokovaniam.

Situácia nenarušila začiatok semestra

Karoliová uviedla, že vedenie fakulty dostalo dnes cez podateľňu informáciu, že 21 zamestnancov využije svoje ústavné právo a vstupuje do hodinového štrajku. Poznamenala, že táto situácia nenarušila začiatok letného semestra, ktorý začal dnes.

„Z dôvodu, že sme počet a zloženie štrajkujúcich dostali až dnes ráno, vznikol fakulte problém vo vzťahu k novým externistom, ktorých sme pre hrozbu štrajku zabezpečili, a ktorý bude potrebné vyriešiť,“ vysvetlila.

Doplnila, že z 53 predmetov vyučovaných v letnom semestri sa pre štrajk prednášajúci vymenil za externistu len v desiatich prípadoch.

Riadne a férové voľby

Štrajkujúci zamestnanci do svojich požiadaviek zaradili zabezpečenie „riadnych a férových volieb“ do Akademického senátu (AS FIIT) či zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti.

„Prijatie náhrady za týchto zamestnancov (len na základe ich vstupu do štrajkovej pohotovosti bez toho, aby reálne prišlo k vyhláseniu štrajku), považujeme za osobné manažérske zlyhanie dekana,“ napísali zamestnanci.

Vedenie vo svojom stanovisku, ktoré poskytlo agentúre SITA, odmieta, že niekoho zastrašovali či diskriminovali. „Aktuálne výmeny garantov predmetov súvisia iba s potrebou zabezpečiť ústavné právo študentov na vzdelávanie od začiatku semestra,“ priblížilo.

Zosúladenie prednášajúcich a garantov

Žiadali aj bezodkladné zosúladenie prednášajúcich a garantov predmetov, od ktorého závisí aktuálne platná akreditácia študijných programov na fakulte.

„Náhrady za množstvo špičkových vedecko-pedagogických odborníkov vzbudzujú pochybnosti o zabezpečení kvalitného vzdelávania, ktoré bolo v nedávnej minulosti potvrdené aj medzinárodnou akreditáciou,“ podotýkajú zamestnanci vo svojom stanovisku.

Vedenie konštatovalo, že garanti študijných programov neboli menení. Tieto zmeny sa tak nemajú dotýkať akreditácie daných programov.

Študenti vnímajú štrajk pozitívne

Protestujúci študenti, ktorí vedú stránku „Za Našu FIIT“, vnímajú dnešný štrajk pozitívne.

„Učitelia, ktorí pre nás znamenajú veľa, predniesli svoje požiadavky, ktoré sme plne podporili aj našim vyhlásením,“ uviedli a dodali, že ďalším rokovaniam s mediátorom a vedením fakulty sú otvorení.

Spory sa vyhrotili

Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako dostala výpoveď Kotuliakova predchodkyňa Mária Bieliková 9. januára. Neskoršie rokovania na upokojenie situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do Akademického senátu (AS), zrušení výpovede Bielikovej aj o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU.

Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sú naplánované na 17. marca.