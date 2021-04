Vláda chce zabezpečiť prístup Rómov ku vzdelaniu i práci, Heger hovorí o zriaďovaní materských škôl

Vláda chce zabezpečiť prístup Rómov k vzdelaniu a zamestnaniu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Vláda podľa neho v programovom vyhlásení deklaruje zriaďovanie a výstavbu materských škôl pre deti od troch rokov, ktoré by mohli pomôcť so vzdelávaním marginalizovaných skupín.

Podľa Hegera je zároveň potrebné nastaviť aj ďalšie vzdelávanie Rómov tak, aby boli po jeho absolvovaní pripravení pre trh práce.

Protirómsky rasizmus

Podľa splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity Andrey Bučkovej je potrebné venovať pozornosť aj oblasti zdravia, bývania či podpory zapájania marginalizovaných skupín do spoločnosti. Bučková vníma ako rastúci problém protirómsky rasizmus.

„Je potrebné poskytovať pomoc samosprávam, ktoré v dôsledku nedostatočných kapacít alebo iných bariér nie sú úplne schopné reagovať na existujúce výzvy, ktoré sú podporované z európskych fondov,“ povedala Bučková. Jej úrad preto pracuje na zlepšení využívania možností, ktoré by mali do roku 2030 prispieť k zmene situácie v rómskych komunitách.

Tie sú súčasťou strategického plánu, ktorý v stredu 7. apríla schválila vláda. Dôležité podľa nej bude aj zdieľanie dobrej praxe v práci s rómskou komunitou medzi samosprávami. Úrad chce zároveň obciam a mestám pomáhať s prípravou a riadením investičných projektov týkajúcich sa marginalizovaných skupín.

Pri riešení problémov chýbala vôľa

Podľa poslanca Európskeho parlamentu Petra Polláka (OĽaNO/EPP) v minulosti chýbala politická vôľa na riešenie rómskej otázky, v dôsledku čoho Slovensko dostatočne nevyužívalo pomoc zo strany Európskej únie (EÚ). Európsky parlament by sa mal v apríli zaoberať pomocou pre rómske komunity v členských krajinách EÚ. Dodal, že veľmi dôležité bude, aby sa na riešení problémov marginalizovaných komunít podieľali sami Rómovia.

Poslanec Peter Pollák mladší (OĽaNO) uviedol, že spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR hovoril o zlepšení predprimárneho vzdelávania rómskych detí. V dôsledku absencie takéhoto vzdelávania sú rómske deti podľa neho pre neovládanie slovenského jazyka často zaraďované do špeciálnych škôl a vzdelávanie žiaka v nich stojí štát dvakrát toľko ako v prípade klasického vzdelávania.