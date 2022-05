Voľnočasové poukazy narážajú na problém, Slovensko.Digital vidí pri registri veľké množstvo rizík

Občianskeho združenie Slovensko.Digital nepovažuje za reálne, aby sa stihol do konca roka 2022 zaviesť nový register pre voľnočasové poukazy, ktoré by malo dostať každé dieťa vo veku od päť do 18 rokov.

Zakladateľ združenia Ľubor Illek v tlačovej správe vysvetlil, že samotné naprogramovanie aplikácie nemusí byť náročné, no zdĺhavý môže byť proces súvisiaceho verejného obstarávania.

Chýba portál aj pre jednoduchšiu činnosť

Zároveň upozornil, že najväčšia a najzložitejšia časť práce je spojená so získavaním a udržiavaním údajov zapísaných v informačných systémoch a centrálnych registroch verejnej správy a navrhovanej aplikácie. V návrhu z pohľadu informačných a komunikačných technológií (IKT) vidí združenie veľké množstvo rizík, nesprávnych predpokladov a návrhov riešení, a to dokonca v rozpore s inými platnými zákonmi upravujúcimi výkon eGovernmentu v SR. Illek podotkol, že návrh Zákona o financovaní voľného času dieťaťa mali možnosť preštudovať v časovej tiesni, až po jeho schválení vládou minulý týždeň.

„Nie sme presvedčení, že v situácii, keď verejná správa zatiaľ nedokázala vytvoriť jednotný a široko používaný webový portál ani pre podstatne jednoduchšiu činnosť, akou je napríklad objednávanie sa na vyšetrenie u lekára, bude možné rozmanitý svet voľnočasových aktivít a ich priebehu efektívne vtesnať do jednotnej aplikácie,“ zhodnotilo Slovensko.Digital. Illek poukázal aj na to, že návrh zákona predpokladá, že všetci rodičia a poskytovatelia voľnočasových aktivít budú nakladať s kontom dieťaťa výlučne prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie. Vysvetlil však, že pre eGovernment platí zásada, že občan si môže sám vybrať, či bude pri plnení administratívnych povinností komunikovať elektronicky, alebo nie.

Veľká používateľská frustrácia

Na Slovensku je podľa neho stále veľká skupina občanov, ktorí elektronicky komunikovať nevedia alebo nechcú. Z tohto dôvodu požadujú ponechať zásadu možnosti voľby spôsobu komunikácie. Navyše, v situácii, keď sa všetkým rodičom majú „doručiť prihlasovacie údaje a heslo“, vidí združenie vysoké riziká plynúce zo zabudnutia a zneužívania týchto údajov. Združenie varuje aj pred vznikom nových byrokratických povinností a veľkej používateľskej frustrácie, keďže návrh zákona zároveň nariaďuje priamo v aplikácii vykonávať veľké množstvo úkonov.

V návrhu zákona podľa Slovensko.Digital absentuje proces prípravy projektovej dokumentácie v zmysle Vyhlášky o riadení IKT projektov vo verejnej správe. Illek tiež konštatoval, že v návrhu zákona identifikovali veľké množstvo nových a hlavne duplicitných povinností a konceptov vytvorených špeciálne pre jeho účel. Ide napríklad o nové identifikátory dieťaťa, nové prihlasovacie údaje a heslá, špeciálny režim komunikácie „cez aplikáciu“. Keďže pre účely výkonu eGovernmentu je platný zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, žiadajú, aby bol aj špecifický účel financovania voľnočasových aktivít vykonávaný v jeho rámci. „Nevytvárajme paralelný vesmír. Sme presvedčení, že veľká časť mohla byť vyriešená v rámci štandardného procesu prípravy zákonov, ktorý zahŕňa aj možnosť verejného, transparentného a odborného pripomienkovania a hľadania najlepšieho možného riešenia,“ uviedol Illek.