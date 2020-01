Vysoké školy by pre neustráženie plagiátorstva mohli prísť o akreditáciu

Ak si vysoké školy neustrážia plagiátorstvo, môže im hroziť odobratie akreditácie. Uvažuje o tom Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ), ktorá pripravuje nové akreditačné štandardy.

Ako priblížil pre agentúru SITA predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer, tieto pravidlá by mali vyžadovať od škôl, aby si nastavili a dodržiavali konkrétne mechanizmy, ako budú riešiť podvody pri záverečných prácach. Ak tak neurobia, bude to považované za nefunkčnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality.

Nadradené pravidlo

„Požadované bude aj dodržiavanie pravidiel. Teda, aby školy v konkrétnych prípadoch tieto mechanizmy aj použili,“ priblížil Redhammer.

Doplnil, že nečinnosť sa bude považovať za nefunkčnosť vnútorného systému zabezpečovania kvality. A tým by podľa neho bolo ohrozené aj udelenia akreditácie celej škole. Vysvetľuje, že by išlo o nadradené pravidlo, ktoré by bolo uplatňované aj v iných oblastiach, nielen pri podvodoch. Napríklad, ak sa študenti nebudú môcť dovolať nápravy pri nespravodlivom hodnotení, alebo ak budú porušované iné pravidlá.

Na definitívne znenie štandardov si ale bude potrebné počkať. Ich návrh bol do 5.decembra 2019 dostupný na verejné pripomienkovanie. Agentúra prijala vyše 1 200 pripomienok, ktoré plánuje v priebehu tohto roka vyhodnotiť a zapracovať do finálnej verzie akreditačných štandardov.

Mal by sa zmeniť zákon o vysokých školách

Riaditeľka iniciatívy To dá rozum Renáta Hall z To dá rozum už pri zverejnení návrhu SAAVŠ hovorila, že v štandardoch by sa malo jednoznačne uvádzať, že školám budú odobraté akreditácie, ak nebudú mať nastavené mechanizmy na zabránenie podvodom. Pri habilitácii a inaugurácii niekoho, kto plagioval, by škola podľa Hall nemala mať možnosť udeľovať titul dovtedy, kým sama nevykoná dostatočnú nápravu, ktorú by opätovne zhodnotila akreditačná agentúra.

Vysvetlila, že kandidát na profesora musí prejsť cez inauguračnú komisiu, oponentov, vedeckú radu fakulty, univerzity a rektora a ak nikto z nich nezistí, že dávajú najvyššiu alebo druhú najvyššiu vedeckú hodnosť plagiátorovi, tak je systém nefunkčný.

Podľa Hall by sa mal zmeniť aj zákon o vysokých školách. Minimálne ako v Českej republike, kde zaviedli možnosť odoberať tituly, ak sa preukáže plagiátorstvo. Súčasná slovenská legislatíva neumožňuje odobrať absolventovi titul ani v prípade, že sa preukáže podvod pri jeho získaní. V januári 2019 predložilo ministerstvo školstva do parlamentu návrh novely vysokoškolského zákona, no poslanci o vládnom návrhu o odoberaní akademických titulov nehlasovali.

Neuplynula šesťmesačná lehota

Neuplynula totiž potrebná šesťmesačná lehota, počas ktorej nesmie byť prerokúvaný návrh v tej istej veci. V septembri 2019 predložil líder strany Spolu Miroslav Beblavý poslanecký návrh, v ktorom navrhoval, aby právomoc odobrať titul mal rektor, ktorému by pri rozhodovaní pomáhala prieskumná komisia. Návrh zákona neprešiel už v prvom čítaní.

SAAVŠ je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Bola zriadená v roku 2018 a nahradila činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl.

Akreditačné štandardy boli spracované na základe nového zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Návrh obsahoval tri základné časti zamerané na zabezpečenie kvality vnútorného systému vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní. Verejné pripomienkovanie štandardov trvalo od 30. októbra do 5. decembra 2019.