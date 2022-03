Vysokoškolský zákon ohrozí činnosť fakúlt a ich riadenie, tvrdí dekan Lekárskej fakulty UK (video)

Novela vysokoškolského zákona, ktorá má byť v najbližších dňoch prerokovaná v Národnej rade SR, predstavuje hrozbu zrušenia samosprávneho riadenia fakúlt.

Uviedol to dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Šteňo na dnešnej tlačovej konferencii. Ak by sa novela prijala, mohla by podľa Šteňa zdeformovať pracovné vzťahy tak, že by to možno nenávratne narušilo činnosť fakúlt.

