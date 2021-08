Výtvarná súťaž s témou Mars je dostupná pre žiakov aj pre vysokoškolákov

Žiaci od deväť do 16 rokov a študenti stredných a vysokých škôl môžu prihlásiť svoje diela do výtvarnej či grafickej súťaže, ktorých témou je „Mars – náš nový domov?“. Ako informovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na svojej stránke, uzávierka súťaží je 4. októbra 2021.

V rámci jesenného podujatia Týždeň vedy a techniky 2021 sa uskutoční 16. ročník výtvarnej súťaže učený práve žiakom od deväť do 12 a od 13 do 16 rokov. Tiež sa bude konať piaty ročník grafickej súťaže, do ktorej sa smú zapojiť stredoškoláci, vysokoškoláci a doktorandi.

Tohtoročná téma študentom a doktorandom umožňuje cez ich grafické návrhy prezentovať predstavu života na inej planéte alebo technické vymoženosti, ktoré môže táto planéta ponúknuť. Žiaci môžu tiež výtvarne znázorniť aj transport na túto planétu. Vo výtvarnej tvorbe majú možnosť využiť rôznorodé výtvarné techniky, ako sú maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina či litografia.

Cena za grafickú aj za výtvarnú súťaž sa skladá z vecnej ceny a diplomu. Vecné ceny zabezpečí vyhlasovateľ prostredníctvom partnerov grafickej či výtvarnej súťaže. Cena diplomu a vecnej ceny je v hodnote 100 eur.

Tohtoročný Týždeň vedy a techniky je naplánovaný od 8. do 14. novembra 2021.