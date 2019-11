Vyučovať sa dá aj bez elektriny, riaditeľa púchovského gymnázia neobmäkčili ani prosby rodičov

Aj bez zabezpečenej dodávky elektrickej energie sa vo štvrtok v púchovskom gymnáziu vyučuje podľa bežného rozpisu. Pri energetikmi vopred oznámenom vypnutí elektriny študenti očakávali riaditeľské voľno, lenže riaditeľ školy Miroslav Kubičár na to nevidel dôvod. Slovenčina, angličtina či matematika sa podľa jeho slov dajú vyučovať aj bez elektriny. Navyše pri teplotne priaznivom počasí by v škole nemala byť zima.

Voľných dní majú dosť

Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej vo štvrtok z dôvodu plánovaných prác odstavili dodávku elektrickej energie v lokalite, kde sa nachádzajú aj dve stredné školy. Kým v Strednej odbornej škole obchodu a služieb majú riaditeľské voľno, štyri stovky gymnazistov sa učia.

„Napriek prerušenej dodávke elektriny máme riadne vyučovanie, školské budovy sú dobre zateplené, takže by nemala byť v triedach zima. Voľných dní majú žiaci podľa rozpisu prázdnin z ministerstva školstva nadostač. Vzhľadom na chýbajúcu elektrinu bude vyučovanie prispôsobené a viac komunikatívne. Sťažené podmienky jeden deň určite vydržíme, aj žiaci, aj učitelia,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Miroslav Kubičár.

Neobmäkčili ho ani rodičia

Riaditeľa púchovského gymnázia pri jeho rozhodovaní neobmäkčili ani písomné prosby rodičov. Predseda žiackej školskej rady Šimon Gabčo mu doručil žiadosti 165 rodičov na udelenie riaditeľského voľna.

„Vyzbieral som od jednotlivých žiakov žiadosti rodičov, ktorí zväčša argumentovali obavami zo zhoršenia zdravotného stavu, navyše zatvorená bude počas odstávky elektriny aj školská jedáleň. Rozhodnutie pána riaditeľa sa však nezmenilo a nám neostáva nič iné, len ho akceptovať,“ skonštatoval Gabčo.

Demonštrácia študentov

Žiaci sa v stredu popoludní pokúsili riaditeľa školy presvedčiť ešte narýchlo zvolanou demonštráciou, na ktorej sa po vzore novembra spred 30 rokov objavili transparenty a štrngali aj kľúče. „Learning by doing je osvedčená metóda učenia. Dnes si touto metódou naši študenti vyskúšali svoje organizačné a mobilizačné schopnosti nielen zozbieraním rodičovských podpisov, ale i praktickou demonštráciou so všetkým, čo k tomu patrí – heslá, štrnganie kľúčmi, pokriky aj skandovanie,“ uviedol v reakcii na počínanie študentov Kubičár.

Zároveň ho však mrzela téma, ktorá študentov spojila. „Podľa môjho názoru má ľudí v ich snahe niečo dosiahnuť spájať pozitívna idea, zápas za niečo dôležité, vzácne až vznešené. A voľno v škole takým niečím určite nie je,“ dodal riaditeľ púchovského gymnázia.