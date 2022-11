Vzdelávanie nie je pre vládu prioritou. Rozpočet pre školstvo je prehrou pre žiakov aj učiteľov, kritizuje Gröhling

Rozpočet pre školstvo na rok 2023 je prehrou pre žiakov a učiteľov a dôkazom, že vzdelávanie pre vládu nie je prioritou. Uviedol to podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a bývalý minister školstva Branislav Gröhling. Podľa neho je to rozpočet úpadku, ktorý nepočíta so žiadnym rozvojom vzdelávania na Slovensku.

Školstvo v rozpočte odignorovala

Poukázal na to, že okrem sumy na vyššie platy vyplývajúcej zo zákona nepočíta s dodatočnými financiami na investície, rozvoj a zlepšenie vzdelávania.

„Mrzí ma, že vláda nedokázala prekročiť svoj vlastný tieň a školstvo v rozpočte jednoducho odignorovala,“ povedal exminister školstva s dodatkom, že rozvoj školstva sa nedá urobiť bez peňazí.

„Potrebujeme ohodnotiť učiteľov, čo sa aspoň čiastočne podarilo, napriek cirkusu ministra financií. Ďalej ale v rozpočte chýba množstvo položiek. Potrebujeme do škôl dostať asistentov, školských psychológov, potrebujeme kvalitné učebnice, vybaviť a opraviť školy,“ poukázal Gröhling.

Presadili sa investície

Minulý rok na jeseň podľa jeho slov ministerstvo školstva aj napriek obmedzenému rozpočtu a pandémii presadilo viacero investícií do škôl.

Rezort školstva pred rokom investoval napríklad 2,6 milióna eur na doučovanie, 3,5 milióna eur na modernizáciu tried, 16,6 milióna eur z eurofondov na navýšenie počtu asistentov a členov podporných tímov o tisíc, 28 miliónov eur na odmeny pre učiteľov, 17 miliónov eur na stabilizačné príspevky pre učiteľov či preplácal doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov.

Branislav Gröhling hovorí, že túto jeseň sa už žiadne z týchto investícií neopakujú.

Jedným z dôvodov

Rezort školstva ešte pod jeho vedením žiadal v rozpočte navýšenie financií na rôzne účely, celkovo až v sume 717 miliónov eur. Požadoval zvýšiť príspevok na žiaka, financie na viac asistentov a školských psychológov, na podporu vedy, výskumu, vysokého školstva či športu. Ministerstvo financií ale podľa Gröhlinga odmietalo investovať do školstva, čo bolo pre neho jedným z dôvodov na odchod SaS z vlády.

„Nič z našich požiadaviek sa do rozpočtu nedostalo. Preto sme aj odišli,“ skonštatoval.

Podľa poslanca nie je možné vyhovárať sa na obmedzené zdroje.

„Ak vie ministerstvo financií mihnutím oka míňať stovky miliónov na nezmyselné nápady jedného človeka, vie minúť aj peniaze na školstvo,“ domnieva sa Gröhling.