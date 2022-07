Gröhlingovo ministerstvo podporí z plánu obnovy dve školy pre žiakov so zrakovým postihnutím

Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti rezort školstva podporí jediné dve školy zamerané na žiakov so zrakovým postihnutím na Slovensku.

Ide o Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave a Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči.

Vláda im vyčlenila vyše 300-tisíc eur

Na nákup vybavenia, ktoré zrakovo postihnutým deťom uľahčí vzdelávanie a kompenzačných pomôcok, vláda vyčlenila takmer 375-tisíc eur. Z týchto prostriedkov sa zakúpia napríklad matematický program pre nevidiacich, ultrazvukový detektor prekážok, indikátor farieb, ale aj čítacie zariadenie či tlačiareň v Braillovom písme. Uvádza sa to v tlačovej správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Deti so zrakovým postihnutím majú mimoriadne zložitý prístup k informáciám a sú v oveľa väčšej miere odkázané na moderné technológie, ktoré im dokážu zjednodušiť vzdelávací proces,“ ozrejmil minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dôvody investície.

Dostupnejší inkluzívny vzdelávací systém

Jeden z komponentov Plánu obnovy a odolnosti, ktorý sa týka digitálnej infraštruktúry v školách, je zameraný na zvyšovanie dostupnosti inkluzívneho vzdelávacieho systému. Systém by mal dokázať dorovnať nerovnosti v štartovacích pozíciách súvisiace so zdravotným znevýhodnením a mal by sa orientovať na individuálne potreby.

„Považujeme za svoju povinnosť vytvárať pre školy také podmienky, aby mohli naďalej deťom poskytovať kvalitnú a plnohodnotnú prípravu do života v 21. storočí,“ vyjadrila sa štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová.

Inklúzia podľa nej znamená, že podmienky na vzdelávanie sa prispôsobia potrebám žiakov a žiačok. Cieľom je dosiahnuť, aby mali všetky školy aj všetky deti vytvorené čo najlepšie podmienky, pričom dôraz sa kladie aj na špeciálny prúd školstva, ktorý Síthová označila za nenahraditeľnú súčasť nášho vzdelávacieho systému.