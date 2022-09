Začal sa nový školský rok a do lavíc sadlo podľa odhadov vyše 880-tisíc žiakov a žiačok (foto+video)

Do škôl nastúpilo podľa odhadov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) viac ako 880-tisíc žiakov a žiačok. Presnejšie údaje budú známe po zbere dát, ktorý sa začne 15. septembra.

Do základných škôl by malo nastúpiť 475-tisíc detí, do materských škôl temer 175-tisíc detí a do stredných škôl viac ako 200-tisíc žiakov a žiačok. Rezort predpokladá, že do prvého ročníka základných škôl nastúpilo viac než 60-tisíc detí a na stredných školách očakávajú vyše 50-tisíc prvákov a prváčok. MŠVVaŠ to uviedlo v statuse na sociálnej sieti.

Podľa dostupných údajov je na Slovensku v prevádzke 2 197 základných škôl a takmer 800 stredných škôl. Údaje sú z konca tohtoročného mája a nezahŕňajú špeciálne školy.