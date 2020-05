Začalo sa celoslovenské testovanie digitálnych zručností žiakov a učiteľov IT Fitness Test

Študenti aj učitelia si od pondelka môžu otestovať digitálne zručnosti v celoslovenskom testovaní IT Fitness Test. Informovala o tom na pondelkovej tlačovej konferencii IT asociácia Slovenska (ITAS), na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva školstva či Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Digitálny kapitál Slovenska

Testovanie je rozdelené na dve fázy. Prvé je pre základné a stredné školy a koná sa v termíne od 4. mája do 31. júla. Do druhej fázy, ktorá sa bude konať od 1. augusta do 31. decembra, sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí chcú vedieť, na akej úrovni majú digitálne znalosti. Každý absolvent získa certifikát.

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá patrí ku garantom testovania, poznamenala, že test buduje digitálny kapitál Slovenska.

„Digitálna akcelerácia je nevídaná, a tomu musí zodpovedať aj úroveň digitálnych zručností. Spoločnosť sa rozdelila na tých, ktorí digitálne zručnosti majú a tých, ktorí ich nemajú,“ povedala.

Poukázala, že Slovensko patrí k tým krajinám, kde ak zamestnanec stratí prácu z dôvodu optimalizácie či robotizácie, sa môže na pracovnom trhu následne uplatniť pomocou rekvalifikácie, ktorej základnou súčasťou sú digitálne zručnosti.

Rozvíjanie digitálnych zručností

Ak chce byť Slovensko moderná a inovatívna krajina, malo by digitálne zručnosti rozvíjať od útleho veku detí.

Potreba modernizovať školstvo nielen pokiaľ ide o obsah, ale aj formu, sa podľa štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniky Filipovej (SaS) rieši dlhodobo.

Testovanie IT Fitness považuje za potrebné nielen preto, aby sa otestovali žiaci a učitelia, ale aj by sa dozvedeli, v ktorých oblastiach sa môžu zlepšiť.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mario Lelovský uviedol, že test nevychádza zo študijného systému, ale z toho, čo očakáva odberateľ od systému. Čo napríklad očakáva stredná škola od absolventa základnej školy a zamestnávateľ od absolventa strednej či vysokej školy.

Problémy s analytickými úlohami

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská na konferencii priblížila, že úlohou ústavu nie je len analyzovať výsledky testovania, ale aj poskytnúť spätnú väzbu ako zlepšovať kompetencie v danom smere.

Podotkla, že študentom robia problémy najmä tie úlohy, ktoré potrebujú komplexný a analytický prístup.

Garantmi testovania sú Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ministerstvo školstva. Testovanie organizuje ITAS spolu s Digitálnou koalíciou.

Odborne ho zastrešuje Technická univerzita v Košiciach a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.