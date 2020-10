Základná škola kpt. Nálepku v Stupave je už červená, vyučovanie prerušili v troch triedach

Základná škola (ZŠ) kpt. Nálepku v Stupave (okr. Malacky) je v červenej fáze COVID semaforu. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Na základe Zápisnice o epidemiologickom vyšetrovaní zo dňa 12. októbra je prerušený výchovno-vzdelávací proces u žiakov troch tried do 16. októbra,“ uviedlo mesto a dodalo, že od 14. októbra prechádza ZŠ do červenej fázy, keďže sa v dvoch triedach potvrdil pozitívny žiak na COVID-19. Žiaci a pedagogickí zamestnanci sú v nariadenej domácej izolácii do 16. októbra.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave nariadil prerušenie vyučovania aj v niekoľkých školách v Bratislave.

„Do 19. októbra je zatvorená celá Materská škola na Tabakovej ulici v Starom Meste, do 16. októbra platia karanténne opatrenia u žiakov 4F triedy a zamestnancov na Obchodnej akadémii Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici v Petržalke. Dve triedy a sekunda, kvarta a oktáva na Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej v Starom Meste majú prerušený výchovno-vzdelávací proces do 17. októbra,“ informuje RÚVZ.

V bratislavskom Novom Meste je v karanténe jedna trieda siedmeho ročníka ZŠ Česká, v ktorej bol zaznamenaný pozitívny test na koronavírus.

„Podrobiť sa karanténnym opatreniam musia aj niektoré deti a pedagógovia z Materskej školy na Záhradnej ulici v Pezinku, pretože u dieťaťa navštevujúceho toto zariadenie potvrdili nový koronavírus,“ uzavrel RÚVZ.