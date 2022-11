Základná škola ušetrí vďaka fotovoltike takmer 35 percent nákladov na elektrinu

Vďaka fotovoltike ušetrí Základná škola (ZŠ) v Hamuliakove v okrese Senec takmer 35 percent nákladov na elektrickú energiu. Ako informovali na dnešnej tlačovej konferencii zástupcovia spoločnosti ZSE, ide o jednu z prvých škôl na západnom Slovensku, ktorá pokryje časť svojej spotreby elektrinou vyrobenou prostredníctvom fotovoltiky. Toto riešenie získala škola v pilotnej fáze programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytne Nadácia ZSE vybraným školám a zariadeniam sociálnych služieb fotovoltiku zadarmo.

Základná škola v Hamuliakove sa nachádza vo viacerých objektoch. Spotreba elektrickej energie v budove, na ktorej sú fotovoltické panely umiestnené, je približne 7 MWh ročne. Odhadovaná priama úspora elektrickej energie na tomto objekte je takmer 35 percent. „Nespotrebovanú elektrickú energiu od nich vykúpime za cenu dohodnutú vo výkupnom kontrakte, čím škola získa dodatočné finančné prostriedky,“ vysvetlili zástupcovia ZSE.

O zelené riešenie je vysoký záujem

Návratnosť fotovoltických zariadení sa dnes podľa ZSE pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 rokov, pričom so stúpajúcou cenou komodít sa skracuje. „Reálna úspora závisí od toho, koľko z vyrobenej elektriny dokáže zákazník okamžite využiť na vlastnú spotrebu,“ približuje spoločnosť s tým, že čím je podiel vlastnej spotreby vyšší, tým je vyššia úspora. „Ak domácnosť dokáže 50 percent a viac vyrobenej elektriny priamo spotrebovať, investícia sa vráti do siedmich až ôsmich rokov pri dnešných cenách elektriny,“ dodáva s tým, že percento úspory závisí aj od zvoleného technického riešenia.

Záujem o takzvané zelené riešenia vníma ZSE už niekoľko rokov. „Dokazuje ho okrem vysokého záujmu o fotovoltiku aj záujem o produkt Zelená elektrina, ktorý od svojho uvedenia na trh pred dvoma rokmi využíva viac ako 115 000 domácností,“ konštatuje spoločnosť. Zelená elektrina je vyrobená 100 percent z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívanie výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie.

Zoznam bude známy v januári budúceho roka

Z výnosov produktu Zelená elektrina bude hradená časť z vyčlenenej sumy na program Slnečné strechy. V rámci pilotnej fázy programu aktuálne inštaluje ZSE fotovoltické panely na ôsmich školách a zariadeniach sociálnych služieb. Následne bude realizovaná inštalácia na budovách inštitúcií, ktoré budú vybraté v rámci programu Slnečné strechy. Zoznam podporených subjektov bude známy v januári 2023. „Naša spoločnosť si uvedomuje, že rozvoj obnoviteľných zdrojov je dlhodobá aktivita a preto sme pripravení v tomto programe pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ uvádza ZSE.

O podporu z programu sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby, chránené dielne. Pre efektívnejšie využitie fotovoltických panelov je vhodné aj škola, resp. ostatné zariadenia prevádzkujú svoje priestory počas celého dňa, napríklad formou prenájmov alebo poskytnutím priestorov na komunitné podujatia a aktivity. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke nadaciazse.sk.