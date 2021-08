Základná škola v Záhorskej Bystrici bude mať o osem tried viac, zväčšia aj súčasnú jedáleň

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica začína v týchto dňoch s nadstavbou budovy jedálne v školskom areáli Základnej školy s materskou školou Hargašova 5.

Vďaka projektu za dva milióny eur by malo pribudnúť osem nových tried, zväčší sa aj súčasná jedáleň. Stavebné práce by mali trvať do apríla 2022.

Nízka uhlíková stopa

Mestská časť požiadala o finančné prostriedky na realizáciu tejto stavby z fondov Európskej únie vo výške 1,93 milióna eur. Spoluúčasť mestskej časti je vo výške 105 114 eur. Informovala o tom Miroslava Ryšková z referátu komunikácie s verejnosťou.

Nadstavba školskej jedálne je navrhnutá v nízkoenergetickom štandarde. Samotná konštrukcia stavby má nízku uhlíkovú stopu, teda nízky vplyv na životné prostredie.

Prírodné materiály použité v interiéri boli vybrané s ohľadom na nízke emisie VOC (prchavé organické zlúčeniny, pozn. red.). Priestory tried sú v časti s nadštandardnou svetlou výškou, vďaka čomu budú v jednotlivých triedach výnimočné svetelné podmienky.

Museli vyriešiť dočasné stravovanie

„Naša mestská časť sa zapojila do výzvy o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, vďaka čomu počítame so sumou 1,93 milióna eur, ktorá je vyčlenená na tento projekt,“ vysvetlil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

V tejto sume je už podľa jeho slov započítané aj vybavenie kuchyne, ktorá bude súčasťou novej, zväčšenej školskej jedálne.

V súvislosti s nadstavbou jedálne muselo vedenie školy vyriešiť aj dočasné stravovanie školákov. Od septembra bude na výdaj stravy prispôsobený interiér miestneho spoločenského domu, ktorý bude spĺňať prísne hygienické normy. Po ukončení nadstavby bude mať základná škola 30 tried, ktoré umožnia vzdelávanie 750 žiakov.