Základné školy sa môžu opäť zapojiť do programu doučovania, na podanie žiadosti neostáva ani mesiac

Základné školy sa budú môcť opäť zapojiť do programu doučovania Spolu múdrejší 3, a to na mesiace január až jún 2022. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe, záujemcovia môžu cez elektronický formulár poslať do 10. januára žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.

Zlepšovanie vedomostí a zručností

Žiadosť bude úspešne podaná až v prípade, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna a potvrdenie o odoslaní, spolu s kópiou žiadosti, ktorá príde na zadanú kontaktnú mailovú adresu.

Cieľom výzvy je podporiť tie základné školy, ktoré budú skrz kvalitné a dostupné doučovanie svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Doučovanie cez program začne 17. januára a ukončí sa 17. júna 2022. V januári a júni tak bude doučovanie na pol mesiaca.

Doučovať môžu aj kratšie

V prípade, že škola z prevádzkových alebo personálnych dôvodov nedokáže zabezpečiť doučovanie počas celého obdobia, môže doučovať kratšie. Podmienkou však je, aby sa doučovalo najmenej štyri mesiace.

Škola dostane na jedného doučujúceho v mesiacoch február, marec, apríl a máj 200 eur na mesiac a 150 alebo 200 eur na mesiac na koordinátora podľa počtu doučujúcich v daný mesiac.

Vzhľadom na polovičnú dobu doučovania v mesiacoch január a jún dostane škola na jedného doučujúceho na mesiac 100 eur a na koordinátora 75 alebo 100 eur na daný mesiac.

Zapojili sa stovky škôl

Rezort školstva spustil projekt doučovania aj v školskom roku 2021/2022. Do projektu doučovania s názvom Spolu múdrejší 2 sa zapojilo dohromady 551 škôl.

Priemerne bol školám na doučovanie vyčlenený finančný príspevok vo výške zhruba 4 700 eur. Najnižší príspevok bol 1 050 eur a najvyšší 19 800 eur. Na výzvu rezort školstva vyčlenil celkovo 2,5 milióna eur.

Spolu múdrejší 2 a Spolu múdrejší 3 sú financované z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Vlani cez projekt Spolu múdrejší ministerstvo podporilo viac ako 470 škôl z celého Slovenska sumou takmer 1,5 milióna eur.