Základné školy v Bratislave zostávajú zatvorené, dištančné vzdelávanie je pre starostov bezpečnejšie

Väčšina základných škôl v Bratislave zostane zatvorená aj na budúci týždeň. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Súkromné školy sú otvorené

„Bohužiaľ, ani po stredajšom zasadnutí vlády a po zasadnutí regionálneho krízového štábu sa nepodarilo zabezpečiť, aby otváranie škôl v Bratislave prebiehalo predvídateľne a koordinovane. Regionálny hygienik nevydal nariadenie a aj pre nasledujúci týždeň platí iba jeho odporúčanie neotvárať školy v Bratislave pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu,“ uviedol primátor a dodal, že keďže odporúčanie regionálneho hygienika nie je záväzné pre zriaďovateľov škôl, jednotliví zriaďovatelia k nemu pristupujú rôzne.

„Niektoré súkromné školy sú na rozdiel od verejných škôl otvorené už dnes a zrejme budú aj nasledujúci týždeň,“ doplnil.

Nepomohol ani COVID automat

„Ak ste sa spolu s nami nádejali, že o tom, či vaše deti na budúci týždeň pôjdu do školy, alebo naďalej zostanú doma, sa dozviete dopredu, bohužiaľ, nie je to tak a ani COVID automat tomu nepomohol,“ uviedol Vallo a dodal, že deti, ktoré chodia do verejných základných škôl s vysokou pravdepodobnosťou zostanú doma aj na budúci týždeň.

„Starostky a starostovia mestských častí totiž v tejto situácii považujú dištančnú formu štúdia za bezpečnejšiu. Niektorí z nich sú však pripravení školy otvoriť tam, kde situáciu v nasledujúcich dňoch lokálne vyhodnotia ako menej rizikovú, napríklad Staré Mesto,“ doplnil primátor s tým, že pre záväznú informáciu pre otvorenie konkrétnych škôl odporúča primátor sledovať informácie mestských častí alebo kontaktovať priamo konkrétnu školu.