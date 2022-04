Zákon lex Ukrajina je nefunčný. Učitelia a psychológovia vládu vyzvali, aby prípravu legislatívy nechali radšej na odborníkoch

Slovenská komora učiteľov (SKU) a Slovenská komora psychológov (SKP) upozorňujú na možnú diskrimináciu ukrajinských učiteľov a psychológov pri ich zamestnávaní.

Dôvodom je podľa prezidenta SKU Vladimíra Crmomana a prezidentky SKP Evy Klimovej psychologický posudok o psychickej spôsobilosti potrebný na preukázanie bezúhonnosti ukrajinských učiteľov.

Ukrajinské učiteľky sa k posudku nedostanú

Posudok, ktorý vypracuje klinický psychológ z rezortu zdravotníctva, je totiž jednou z podmienok, ktorú potrebujú ukrajinskí učitelia na Slovensku počas trvania mimoriadnej situácie splniť, ak tu chcú učiť.

Druhou je čestné prehlásenie o bezúhonnosti. Tieto povinnosti vyplývajú z návrhu zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (lex Ukrajina), ktorý schválila vláda v stredu (16. marca).

Crmoman s Klimovou poukázali na to, že absolvovanie toho posudku je v súčasnosti nevykonateľné spôsobom, ktorým by boli zachované všetky nevyhnutné odborné štandardy.

Falošné výsledky a diskriminácia

Komplikuje to nedostupnosť psychodiagnostických nástrojov v ukrajinskom jazyku a jazyková bariéra. V tomto ohľade je problémom, že možný preklad testov zo slovenčiny do ukrajinčiny by zasahoval do autorských práv a sú neodborným postupom vedúcim k falošným výsledkom.

„Zverejnené znenie príslušných ustanovení v lex Ukrajina tiež poukazuje na sporné pridelenie kompetencie odborníkom, pretože vyšetrenia spadajú skôr do oblasti pracovnej psychológie a nie klinickej. Prekážkou pre rýchle zrealizovanie vyšetrení je i fakt, že klinických psychológov ako špecialistov je dlhodobý nedostatok a na termín u klinického psychológa sa čaká i niekoľko týždňov,“ konštatovali zástupcovia učiteľov a psychológov.

Takéto nároky na prichádzajúcich zamestnancov z Ukrajiny môžu byť navyše aj diskriminačné, nakoľko takéto komplexné psychologické vyšetrenia slovenskí zamestnanci nemusia podstupovať.

Vláda má odstrániť nedostatky

Z tohto dôvodu vyzvali vládu SR, aby prijala okamžité opatrenia, ktoré umožnia nediskriminujúcim a dôstojným spôsobom zaradiť pedagógov a iných odborníkov z Ukrajiny do pomoci, podpory a výchovy detí z Ukrajiny pri zachovaní odborných požiadaviek na preukázanie ich psychickej spôsobilosti.

Zároveň vyzvali vládny kabinet Eduarda Hegera (OĽaNO), aby k tvorbe legislatívnych predpisov prizýval tých odborníkov, ktorí poznajú realitu a vykonateľnosť vecí.

Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva pre agentúru SITA 20. marca vysvetlil, že cieľom daného vyšetrenia je predovšetkým vylúčenie sociálno-patologických javov u týchto uchádzačov o pozíciu v školách a školských zariadeniach. „Postup pri realizácii psychologického posudku upravuje vyhláška ministerstva zdravotníctva,“ dodalo ministerstvo.

Na Slovensku je bezúhonnosť jednou z podmienok vykonávania pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Na jej dokázanie je potrebný odpis z registra trestov. Novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá obsahuje danú povinnosť, prijali poslanci Národnej rady SR v závere júna 2019 s účinnosťou od 1. októbra 2019.

Agentúra SITA požiadala Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o reakciu.