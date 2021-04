Zápis prvákov bude v Košiciach opäť bez detí a rodičov, na podanie prihlášky majú čas do konca apríla

Zápis prvákov na základné školy (ZŠ) v Košiciach sa uskutoční ako v minulom roku, teda bez prítomnosti detí aj rodičov.

Do 1. ročníka na školský rok 2021/22 sa zapisujú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015, ako aj deti, u ktorých v uplynulom školskom roku rozhodli o odklade školskej dochádzky. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Mrzí nás, že deti prídu o zážitok spoznať svojich nových kamarátov, avšak pre obavy o ich bezpečnosť a zdravie sme podobne ako inde na Slovensku museli pristúpiť k týmto krokom. Vyzývame rodičov, ktorí doposiaľ nevyplnili prihlášku svojho prváka do nimi vybratej základnej školy, aby tak čo najskôr urobili. Vzhľadom na aktuálnu situáciu preferujeme elektronickú komunikáciu, v odôvodnených prípadoch môžu rodičia zapísať svoje deti v piatok alebo v sobotu aj osobne,“ informovala viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).

Podať prihlášku je možné do konca apríla

Rodičia mohli prihlášku na ZŠ vyplniť a zaslať elektronicky alebo klasickou poštou na adresu školy. Ak bola prihláška elektronickou formou odoslaná správne, rodičov o tom informovali potvrdzujúcim e-mailom.

Všetci rodičia, ktorí doteraz neprihlásili svojich prvákov do príslušných ZŠ, majú možnosť to urobiť ešte do konca apríla. Ak by v piatok popoludní alebo v sobotu predpoludním predsa len chceli prísť osobne zapísať svoje dieťa do 1. ročníka, prípadne majú nejasnosti s vyplnením prihlášky, môžu tak za dodržania prísnych hygienických opatrení urobiť v priestoroch školy, ktorú si pre svoje dieťa vybrali.

Materské školy budú mať zápis v máji

V materských školách (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa zápis uskutoční v máji. Každá MŠ má určené vlastné podmienky.

Na rozdiel od minulosti bude posledný ročník MŠ v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2021 oslávia piate narodeniny. Tie budú prijímať prednostne podľa miesta trvalého bydliska.

„Pri prijímaní sa budú najskôr brať do úvahy prihlášky u tých detí, ktoré dovŕšili päť rokov. V ich prípade platí povinnosť predškolského vzdelávania. Následne sa budú do tried zaraďovať aj mladšie deti vo veku od troch rokov. Predpokladáme, že tak ako doteraz bude možné v MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku,“ uviedla vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.