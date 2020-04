Zápis žiakov do bratislavských materských a základných škôl prebehne elektronicky

Zápisy do základných a materských škôl (MŠ) v hlavnom meste sa budú tento rok robiť elektronicky, niektoré aj v nových termínoch. Bratislavské mestské časti tak reagujú na aktuálnu situáciu.

Rodičia musia vyplniť online prihlášku

„V súvislosti so šírením nového koronavírusu mení mestská časť Bratislava – Dúbravka zápisy do základných škôl (ZŠ), ktorých je zriaďovateľom. Zápisy do všetkých ZŠ budú prebiehať elektronicky od 15. do 30. apríla. Zákonný zástupca na webovej stránke vybranej ZŠ alebo na stránke mestskej časti nájde prihlášku, ktorá bude pre každú školu rovnaká, a vyplní ju v online systéme,“ uviedla v tlačovej správe hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

„Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku aj poštou, pričom bude dôležitý dátum pečiatky na obálke, ako aj osobne na vrátnici zvolenej školy. Tieto možnosti ale zriaďovateľ odporúča používať len vo výnimočných prípadoch,“ doplnila hovorkyňa.

Školy budú prijímať deti podľa obvodu

Dúbravka má štyri ZŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, a štyri, ktoré patria iným zriaďovateľom – špeciálna, dve súkromné a britská. Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015.

Rodič môže zapísať dieťa na ktorúkoľvek ZŠ, školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. Zápisy do MŠ budú v Dúbravke prebiehať tiež elektronicky, a to oddnes 1. apríla. Mestská časť túto formu zápisu do MŠ využíva už štvrtý rok.

V Petržalke sa termín zápisu presunul

Zápis do Petržalských ZŠ sa presunul z 3. a 4. apríla na 17. a 18. apríla. „Zápis do ZŠ sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí a je postačujúca prítomnosť jedného zákonného zástupcu. Zápis budúcich prvákov je možné zrealizovať elektronicky prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke príslušnej základnej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa,“ uvádza mestská časť Petržalka na svojej webovej stránke.

„Zápis do MŠ bude pravdepodobne prebiehať rovnako bez prítomnosti detí, len prostredníctvom elektronickej žiadosti. Závisí to od vývoja situácie s koronavírusom,“ doplnila mestská časť, ktorá zároveň na svoju stránku pridala špeciálnu kategóriu, týkajúcu sa základných a materských škôl.

Rovnaký postup uplatnia všetky mestské časti

V Bratislavskom Novom Meste je osem základných škôl, termín zápisu detí je od 15. do 30. apríla. „V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 uskutočňuje elektronicky,“ uvádza na svojej webovej stránke mestská časť.

Rovnaký postup prijali aj Bratislavské ostatné mestské časti. O presných termínoch zápisov informujú na svojich webových stránkach.