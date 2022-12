Zástupcovia študentov vyzývajú na systematické riešenie sexuálneho obťažovania na vysokých školách. Považujú ho za dlhodobý problém, ktorý potrebuje promptné riešenie.

Prehliadaný problém

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzýva rezort školstva, aby vytvoril pracovnú skupinu, ktorá by sa týmto problémom zaoberala. Zároveň by sa mala venovať aj prevencii sexuálneho obťažovania v prostredí vysokých škôl. Tvoriť by ju mali odborníci, ktorí majú s danou problematikou skúsenosti a k sexuálnemu obťažovaniu sa dokážu vyjadriť vecne a nezávisle. Študentská rada to uviedla v tlačovej správe.

ŠRVŠ sa chce podieľať na tvorbe riešení, ktoré budú jasne a efektívne napomáhať prevencii obťažovania. Považuje to za prioritu.

„To, že sa o téme sexuálneho obťažovania na vysokých školách verejne nehovorí ešte neznamená, že na Slovensku tento problém neexistuje. Znamená to, že vysokoškolské prostredie nie je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa s podobnou situáciou stretli,” povedala predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová.

Neriešené prípady

Sexuálnym obťažovaním sú rôzne sexuálne návrhy, sexuálne ladené poznámky, a tiež žiadosti o sexuálnu láskavosť. Najrozšírenejšou formou obťažovania na vysokých školách je podľa ŠRVŠ rodovo podmienené obťažovanie, ktoré nie je verejnosti také známe.

Za problematické považujú, ak sú akademické alebo zamestnanecké rozhodnutia podriadené takémuto správaniu, i to, ak toto správanie pretrváva napriek odmietnutiu. Výskum Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2020 ukázal, že škola začala oficiálne konanie voči obťažujúcej osobe v 12 prípadoch, čo je jedno percento prípadov.