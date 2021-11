Zatvorenie škôl by malo devastačné účinky na duševné zdravie detí aj ekonomiku, tvrdí SaS

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že riziko z dlhodobého zatvorenia škôl bude mať devastačné účinky nielen na duševné zdravie detí, ale aj ekonomiku na Slovensku.

Dnešné zatvorenie škôl by so sebou nieslo neistotu na niekoľko týždňov aj ďalší nekonečný boj za ich opätovné otvorenie. V tlačovej správe o tom informovala hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Meškanie učiva

„Nemôžeme si predsa dovoliť, aby nám deti ostali na niekoľko týždňov doma. Ak by sme dnes zavreli školy, je takmer isté, že by bol veľký tlak, aby ostali zavreté až do konca decembra. Nástup detí po vianočných prázdninách, 10. januára, by so sebou niesol nielen neistotu, ale aj niekoľkotýždňové zameškanie učiva. Navyše, z detí sme už pred pol rokom spravili rukojemníkov pre nezodpovedné správanie dospelých. Ich psychický a vedomostný vývoj je maximálne dôležitý. Epidemiológovia pozerajú na deti len z hľadiska šírenia nákazy,“ uviedol podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.

Doplnil, že za posledný týždeň evidujú len 1,6 percenta pozitívnych žiakov. Argument, že nezatvorenie škôl ohrozuje učiteľov a zamestnancov škôl podľa ministra taktiež neobstojí, pretože aj ostatné profesie chodia normálne do práce.

„Navyše, máme až 71 percent pedagógov, ktorí sú očkovaní prvou dávkou a za posledný týždeň bolo len 3,4 percent pozitívnych pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie našich detí musí pre nás ostať prioritou,“ pokračoval Gröhling.

Zabezpečenie starostlivosti

Zatvorenie škôl so sebou podľa SaS nenesie len nemožnosť vzdelávať sa, ale aj nutnosť, aby s nimi ostali doma aj ich rodičia.

„Nie každý rodič si vie zabezpečiť starostlivosť o svoje deti, ak by ostali doma. Taktiež si musíme uvedomiť, že ak rodič musí ísť do práce, je absolútne riziko, aby sme deti nechávali u starých rodičov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou z pohľadu úmrtí na covid. Konať prezieravo a zodpovedne je v tejto dobe nevyhnutné. Ide to ruka v ruke s očkovaním, a preto vyzývam všetkých, aby sa dali zaočkovať, len to je cesta z tejto pandémie,“ uzavrel Branislav Gröhling.