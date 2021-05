Záujem štátu o mládežnícke organizácie zrejme zachráni aj letné tábory

Ministerstvo školstva v týchto dňoch posiela mládežníckym organizáciám dôležité dotácie, ktoré sú určené na mimoškolské aktivity vrátane letných táborov. V tlačovej správe o tom informovala Alexandra Virostková z Rady mládeže Slovenska (RmS) s tým, že oproti minuloročnej dotácii 3,7 milióna eur od štátu, v tomto roku mohli mládežnícke organizácie zatiaľ počítať len s už poskytnutou čiastkou 2,3 milióna eur.

Vládou odobreným opatrením ministerstvo školstva v týchto dňoch neistotu mimovládnych a neziskových organizácií odstránilo vyplatením dodatočného milióna eur s tým, že ďalší milión eur v najbližších dňoch dostanú tiež. Celkové financovanie sa tak oproti minulému roku navýši o vyše pol milióna na celkových 4,3 milióna eur.

Stovky letných táborov

„To, že dotácie prichádzajú v týchto dňoch, zachráni aj stovky letných táborov, ktoré by sa bez dotácie štátu nemohli uskutočniť. Pre tisíce detí a tínedžerov by to bola ďalšia smutná správa na pozadí celkovo nelichotivej pandemickej situácie,“ povedal riaditeľ RmS Juraj Lizák.

Podľa neho boli práve školáci a študenti dlhé mesiace pripravení o sociálny kontakt a možnosti sebarozvoja, ktoré im poskytuje spoločne strávený čas aj v komunitných centrách organizujúcich mimoškolské aktivity.

Rozvojový a spoločenský prínos

Ministerstvo školstva deklaruje, že vidí osobný rozvojový a spoločenský prínos mimoškolského vzdelávania. „Pre ministerstvo je dôležité, aby sa mladí zapájali do občianskej aktivity a do spoločenského diania,“ povedal šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Ďalšie finančné prostriedky podľa ministra pôjdu pre krajské rady mládeže, ktoré pomáhajú zakladať mládežnícke parlamenty a na dobrovoľníctvo, „ktoré je v každej vyspelej spoločnosti dôkazom občianskej angažovanosti a prejavom spolupatričnosti medzi ľuďmi“.

Rezort tiež deklaruje, že podporí aj poradenské služby a linky podpory, ktoré v ostatných mesiacoch zohrali významnú úlohu pri preklenovaní rôznych problémov počas pandémie.

Lepšie povedomie

Z výskumov a reprezentatívnych prieskumov RmS vyplynulo, že mladí ľudia, ktorí sa venujú mimoškolským aktivitám v mládežníckych organizáciách, majú oproti rovesníkom lepšie povedomie o fungovaní spoločnosti a jej inštitúciách, lepšie sa orientujú v správe vecí verejných, viac vnímajú ekologické problémy, viac veria v rovnosť príležitostí a spravodlivosť a majú väčšie sklony k ochrane slabších a zraniteľných.

Tiež mládež so skúsenosťou s mimoškolskými aktivitami viac verí vo vlastnú politickú účinnosť, vo väčšej miere ako ich rovesníci chodí voliť, citlivejšie vníma príčiny ohrozujúce demokraciu, má viac sebavedomia a ochoty aktívne sa spoločensky angažovať.

Mladí so skúsenosťou s mládežníckymi organizáciami významne častejšie chodia za kultúrou, vo väčšej miere tiež čítajú knihy v porovnaní s ich rovesníkmi.

Pomoc organizáciám

Podpora vlády pomôže mnohým organizáciám, ktoré RmS združuje. Ide napríklad o Slovenský skauting, Slovenskú debatnú asociáciu, mladých vedcov z organizácie Amavet, ale aj výmenné programy AIESEC, či dobrovoľnícke centrum INEX.

Medzi prestížne inštitúcie patrí aj komplexný vzdelávací program pre mládež DofE – medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.