Žiaci základných škôl by sa mohli učiť bez rúšok, zmena opatrenia sa však nebude týkať stredoškolákov

Žiaci základných škôl nebudú musieť mať v triede v uzatvorených kolektívoch počas vyučovania nasadené rúško. V spoločných priestoroch, ako sú chodby a jedálne, kde sa žiaci premiešavajú, rúška budú naďalej potrebné.

Musí vyjsť zmena vyhlášky

Uviedla to na tlačovej konferencii vo štvrtok 30. septembra odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová s tým, že sa na tom dohodli na zasadnutí konzília.

Platiť by to malo v momente, ako Úrad verejného zdravotníctva SR vydá zmenu vyhlášky, ktorá by mohla nadobudnúť platnosť začiatkom budúceho týždňa.

Počkajú si na vývoj situácie

Zrušenie opatrenia sa netýka stredoškolákov. Ako vysvetlila Prokopová, žiaci stredných škôl majú viac sociálnych kontaktov a iný spôsob správania sa ako mladší žiaci.

„Budeme si musieť počkať na vývoj epidemickej situácie, či budeme môcť od tejto povinnosti ustúpiť v najbližších týždňoch aj v tejto vekovej kategórii,“ povedala.